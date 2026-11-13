話題神作《孤獨搖滾！》動畫展終於殺入香港啟德！SOGO雙子匯9樓今日起正式化身下北澤Live House。這次展覽證明了製作組的審美觀超高，更非常熱愛作品！單單是 12 集劇情介紹牆都可以每集有獨立美術排版，加上為狂迷而設的40個人型立牌打卡牆，粉絲真的沒可能不去！記者跟喜歡「涼前輩」的香港偶像Ayamai一齊去率先踩場，一起看看5大打卡位吧！



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大量特別版插圖「大團結」

入場面對的第一波視覺衝擊，展區集合了為不同活動、展覽及雜誌封面特製的動畫版插圖，組成一幅非常有美感的巨型封面牆。場內不但全程狂播團結Band（結束樂隊 / Kessoku Band）的經典名曲，行逛間不時會聽到小孤獨（小波奇）在暗角碎碎念「你好、係」的原聲配音，社恐感拉滿。

《孤獨搖滾！》動畫展香港站

展覽日期： 2026 年 11 月 13 日至 2026 年 12 月 13 日。

開放時間： 星期一至五為 11:00 – 20:00；星期六、日及公眾假期為 11:00 – 21:00

展覽地點： 九龍啟德協調道 12 號雙子匯 1 期 SOGO 啟德店 9 樓。



入場面對的第一波視覺衝擊，展區集合了為不同活動、展覽及雜誌封面特製的動畫版插圖。（鍾世傑 攝）

萩原綾舞（藝名 Ayamai）是香港地下偶像團體「薄明エルフリーデ」成員，個人發行第二首（2nd Single）日語原創曲《盗り子》可在各大串流平台收聽。喜歡的《孤獨搖滾》角色是山田涼、喜歡的日本偶像是山田涼介。

萩原綾舞（藝名 Ayamai）是香港地下偶像團體「薄明エルフリーデ」成員（鍾世傑 攝）

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承認欲求怪獸與她的誕生地｜劇中重點道具實體化

《孤獨搖滾》故事的開始，就是主角「小孤獨」後藤一里拿到爸爸的電結他，在衣櫃內自學彈結他拍片，意外成為人氣YouTuber「Guitar Hero」。展覽第一區就將後藤一里的部屋3D化。比較可惜是只能觀賞，不可以進去打卡。

展覽第一區就將後藤一里的部屋3D化。比較可惜是只能觀賞，不可以進去打卡。（鍾世傑 攝）

之後，展覽細心地將故事中各重點道具3D化。登台用的自閉芒果紙皮箱是意料之中，想不到連小孤獨首次打卡收到1萬日圓的信封、喜多郁代的「好吃魔法」蛋包飯都一一實體化。

展覽細心地將故事中各重點道具3D化。（鍾世傑 攝）

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喜多郁代的「好吃魔法」蛋包飯。（鍾世傑 攝）

40個等身立牌列陣 打卡打到手軟？

去到第2區情緒更高漲！大會一口氣展出10組不同主題與服裝的「團結BAND」4人組等身立牌！4x10合共40個！記者跟Ayamai在場內穿梭、快門根本停不下來。

大會一口氣展出10組不同主題與服裝的「團結BAND」4人組等身立牌！4x10合共40個！

記者跟Ayamai在場內穿梭、快門根本停不下來。（鍾世傑 攝）

記者跟Ayamai在場內穿梭、快門根本停不下來。（鍾世傑 攝）

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「STARRY」立體展演廳｜化身下北澤Live House

官方精心還原的「STARRY」立體展演廳，毫無懸念是全場打卡核心。除了音樂與燈光，台上連 Marshall音箱都準備了，真的十分用心。個人覺得如果可以加一些投影播片，讓4位主角真的在台上演出，可能會大大增加此展區的吸引力。

官方精心還原的「STARRY」立體展演廳，毫無懸念是全場打卡核心。（鍾世傑 攝）

雖然不可登台，但可以玩空氣結他打卡。（鍾世傑 攝）

承認欲求怪獸出沒 聽覺細節藏彩蛋

但最爆笑、最具互動性的，必然是實體化的「承認欲求怪獸」（中文意思是：「渴望被肯定的怪物」）打氣位。主角小孤獨是一個社恐，但她心中其實很想得到別人的認同，因而產生了內在形象「承認欲求怪獸」；在此區，粉絲能親自為極度社恐的Bocchi牆送上支持。只要來賓按下「打氣掣」，使用3D Mapping 投映的怪獸就會出現動畫，並有小孤獨的對白大叫「正呀！我就係要呢啲！給我按更多like！」

實體化的「承認欲求怪獸」打氣位，粉絲能親自為極度社恐的Bocchi牆送上支持。（鍾世傑 攝）

有時系統像小波奇一樣出現「hang機mode」，背景會出現windows「藍畫面」，3D投影的怪獸表情也會出現亂碼！這效果隨機出現，到時記得多點給like，也許就能看到！

最好玩的，莫過於那隻巨型「承認欲求怪獸」（中文意思是：「渴望被肯定的怪物」）實體裝置

可能因為SOGO的展覽館日間採用自然光照明，如選擇傍晚入場，承認欲求怪獸的投影效果應該會更明顯。（鍾世傑 攝）

12集劇情回顧區｜排版超用心

隨後以集數為單位拆解劇情的回顧區，排版質素同樣頂級，絕對能滿足「細節控」粉絲。

以集數為單位拆解劇情的回顧區，排版質素同樣頂級，絕對能滿足「細節控」粉絲。（鍾世傑 攝）

以集數為單位拆解劇情的回顧區，排版質素同樣頂級，絕對能滿足「細節控」粉絲。（鍾世傑 攝）

神秘音樂牆與簽名板 嚴禁拍攝的保密區

臨近出口，大會設置了一堵由大量不同尺寸屏幕、動畫與字幕組成的播歌音樂牆。為了將這份視覺震撼完整保留給購票入場的人士，大會明文規定此區絕對不能拍攝。踏入Pop Up Store前，亦有一塊集結了聲優及作者親筆感想留言的色紙簽名板（同樣不可拍攝），記得放慢腳步看清楚。

周邊精品搶先看

離開展覽區，最後一站的Pop Up Store集合了香港展專屬、日本版及台灣版的精品。最搶眼是幾乎有1.5張雙人床大的圖案掛布。超限量的日版角色製冰盒、吃草存錢筒、骰子遊戲組，以及極度搶眼的「承認欲求怪獸」娃衣已全數上架。

小孤獨外套。

手機型掛飾。

結他擴音器型匙扣掛架。

各式小孤獨公仔。

角色小黃鴨

透明壓克力膠插畫卡

各式圖案地墊。

角色製冰盒。

山田涼的錢罌

圖案T恤

圖案T恤

大會主KV A4 Folder (底／面雙圖案)

入場門票正於01空間發售｜必買$158壓克力色紙特典票

展覽於 2026 年 11 月 13 日至 12 月 13 日正式舉行，為期 31 天。門票正於01空間發售中：基本單人票 HK$108；包含《孤獨搖滾！》展海報Key Visual 插圖的限量紀念品「主視覺壓克力色紙」（亞加力色紙）特典票售 HK$158。

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