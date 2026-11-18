Android／iPhone 3招免刪相片釋放數十GB容量｜手機儲存空間不足？手機畫面頻繁彈出「儲存空間已滿」警告，並不代表用家必須忍痛刪除珍貴家庭合照或購買高價大容量新機。無論使用Apple旗下的iPhone，抑或搭載Google開發的Android系統手機，只要針對系統快取機制、不常用應用程式與雲端相簿縮圖進行精準設定，無需刪除任何一張原始相片，即可在10分鐘內釋放數GB甚至數十GB本機容量。建議手機日常至少預留10GB可用空間，防止系統運作窒機或無法接收系統安全更新。



手機畫面頻繁彈出「儲存空間已滿」警告。（AI生成）

多數用家遇到容量告急的第一反應，往往是打開相簿逐張挑選刪除，結果發現騰出的空間寥寥無幾。主因在於兩大技術盲點：一、通訊軟件日積月累的暫存檔案與重複轉發影片，佔用空間往往高達數十GB；二、現代智能手機系統刪除相片後，檔案仍會鎖在「最近刪除」資料夾內保留30天。相片刪了，容量卻依然紋絲不動。

容量告急在於兩大技術盲點。

第一招：精準清理通訊軟件「重複轉發」與快取黑洞

即時通訊軟件是吞噬手機容量的頭號元兇，日常群組轉發的高清影片、工作文件與語音訊息，會在無形中建立大量重複副本。

針對香港及海外華人最常用的WhatsApp，用家可參考WhatsApp官方說明中心指引，進入「設定」＞「儲存空間及數據」＞「管理儲存空間」，系統會自動篩選出「已多次轉寄」及「大於5MB」的媒體檔案，讓用家一鍵剔除無用影片。

一鍵剔除無用影片。

同時有使用微信（WeChat）的用家，則可進入「我」＞「設定」＞「通用」＞「儲存空間」，直接清理暫存快取，並按對話群組大小排序清理過期影片與檔案。文字紀錄完整保留，瘦身效果立竿見影。

直接清理暫存快取，並按對話群組大小排序清理過期影片與檔案。

第二招：啟用「卸載」而非「刪除」不常用應用程式

現代流動應用程式體積動輒數百MB，部分大型遊戲或影音剪輯工具更超過數GB，但不少程式安裝後半年才開啟一次。許多用家擔心刪除程式會導致帳戶設定或遊戲進度遺失，因此遲遲不敢清理。

事實上，兩大主流系統均設有保留個人數據的清理機制。iPhone用家只需前往「設定」＞「一般」＞「iPhone儲存空間」，點選不常用的程式並選擇「卸載App」（Offload App），系統便會移除程式主體檔案，同時將用家文稿與登入數據完整保留在機內，日後點按圖示重新下載即可無縫銜接。

將用家文稿與登入數據完整保留在機內，日後點按圖示重新下載即可無縫銜接。

Android用家則可依據Google Android官方技術支援文件，進入「設定」＞「儲存空間」＞「釋放空間」，直接篩選近期未使用的應用程式與大型下載安裝檔（.apk）進行清理。

直接篩選近期未使用的應用程式與大型下載安裝檔（.apk）進行清理。

第三招：開啟雲端相片最佳化與本機「釋出空間」分流

若相片與4K高清影片確實佔據超過一半容量，用家無需手動篩選刪圖，只需善用雲端儲存的「本地縮圖替換」技術即可解決。

依照Apple官方技術支援指南，iPhone用家前往「設定」＞點按頂部個人姓名＞「iCloud」＞「相片」，開啟「同步此iPhone」並勾選「最佳化iPhone儲存空間」後，系統會自動將完整解像度的原始相片與影片上傳至iCloud雲端，手機本機僅保留佔用空間極小的預覽版本，需要檢視或編輯時再即時從雲端下載原檔。

用家無需手動篩選刪圖，只需善用雲端儲存的「本地縮圖替換」技術即可解決。

Android裝置或跨平台用家，則可透過「Google相簿」完成雲端備份後，在應用程式內點按個人頭像並執行「釋出空間」，系統會自動從手機本機移除已完成雲端備份的相片副本，同時保留雲端完整原圖。若不願每月支付雲端訂閱費用，亦可透過USB-C傳輸線將相片定期匯入採用微軟（Microsoft）Windows或macOS系統的個人電腦硬碟作實體備份。

開啟雲端相片最佳化與本機「釋出空間」分流。

清理完成後，務必記得進入相簿最底部的「最近刪除」或「垃圾桶」執行永久清空，否則已刪除檔案仍會繼續佔用本機儲存空間長達30日。一旦裝置剩餘容量跌破3GB警戒線，系統隨時可能因缺乏虛擬記憶體緩衝而陷入無限重新開機甚至無法開機的「死機」狀態。定期為儲存空間保留至少10GB喘息餘地，才是延長手機使用壽命的根本之道。

資料來源：WhatsApp、Apple

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

