兩年前，10,000mAh 還是「尿袋」（外置充電器）的標準容量；來到今日，這顆巨無霸電池已經直接塞進厚度僅約 8mm 的智能手機內。馬上推薦7款神級續航新機，入門級蔗渣價錢、用出燒鵝味道。



以續航力為先｜嚴選7款10,000mAh以上手機

現時旗艦晶片性能過剩，2 億像素加 1 吋大底感光元件亦非人人剛需，唯獨「續航力」是所有用家的最大公約數。隨着高密度電池技術爆發，市面上 7,000mAh 機型已成基本盤，多款主打極限續航的新機更直接衝破 10,000mAh 大關。從「一日兩充」進化至「兩日一充」，出街從此無須再帶尿袋。以下為大家盤點 4 款配備 10,000mAh 級別超大電池、兼顧三防耐用度的新世代續航手機。

小米 REDMI Note 17 Pro Max

10,000mAh 配 100W 快充，香港行貨都有份？

2026 年 8 月登場的 小米 REDMI Note 17 Pro Max 內置 10,000mAh 矽碳電池（矽含量達 16%），官方實測日常續航長達 3 天，經歷 1,600 次充電循環後電池健康度仍維持 80% 以上。新機支援 100W 極速快充（充電 20 分鐘已足夠應付全日使用）及 27W 有線逆向充電，回血速度比不少同級對手更快。

小米 REDMI Note 17 Pro Max 內置 10,000mAh 矽碳電池（矽含量達 16%），官方實測日常續航長達 3 天

小米 REDMI Note 17 Pro Max 配備 6.83 吋 1.5K 120Hz AMOLED 護眼螢幕及 Snapdragon 6 Gen 5 處理器，機身重量壓在 229.5g 左右。防護規格亦毫不妥協。機身通過 IP68 與 IP69K 滿級防塵防水（支援 2 米水深浸泡 72 小時）及 SGS 3 米抗摔認證，香港行貨定價 HK$3,299 起，入手門檻相當親民。

小米 REDMI Note 17 Pro Max 配備 6.83 吋 1.5K 120Hz AMOLED 護眼螢幕及 Snapdragon 6 Gen 5 處理器。

榮耀 HONOR X80 Pro Max

直接衝破 11,000mAh！萬元級亮度護眼屏有幾強？

嫌 10,000mAh 仍未夠喉？2026 年 6 月發布的 榮耀 HONOR X80 Pro Max 將電池容量進一步推高至 11,000mAh，採用第四代青海湖矽碳負極電池，輕度使用可輕鬆做到兩至三日一充，並支援 90W 有線快充與 27W 逆向充電。

2026 年 6 月發布的 榮耀 HONOR X80 Pro Max 將電池容量進一步推高至 11,000mAh，採用第四代青海湖矽碳負極電池。

此機定位中階實用，搭載 Snapdragon 6 Gen 5 處理器及 5,000 萬像素 OIS 主鏡頭。螢幕規格極為搶眼。機身配備 6.8 吋 1.5K 120Hz OLED 直屏，峰值亮度高達 10,000 nits，猛烈陽光下依然清晰，同時兼備 IP68、IP69、IP69K 滿級防水（支援 10 米水深測試）及 SGS 金標五星 3 米抗摔認證。

同時兼備 IP68、IP69、IP69K 滿級防水（支援 10 米水深測試）及 SGS 金標五星 3 米抗摔認證。

OPPO A7 Pro Max

10,000mAh 電池用足 7 年？滿級防水兼抗極端溫差

OPPO A7 Pro Max 內置 10,000mAh 大電池，連續刷片、打機及開導航 5 小時後，電量仍剩近八成，足夠應付「兩日一充」。新機採用專利球形矽碳負極材料，經歷 1,500 次充放電循環後健康度仍高於 80%，推算可用約 7 年，並支援 80W 有線快充（半小時充近半電）及 27W 反向充電。

OPPO A7 Pro Max 10,000mAh 電池用足 7 年？滿級防水兼抗極端溫差

OPPO A7 Pro Max 機身耐用度也非常高，機身齊集 IP66、IP68、IP69 及 IP69K 四項滿級防水認證，可抵禦 38 種液體及花灑沖淋；超抗摔金剛石架構更支援零下 30°C 至 55°C 極端溫差運作。預載 ColorOS 16 系統、前後 5,000 萬像素鏡頭，兼備 AI 反詐騙偵測及弱網通信優化，戶外工作或日常使用均相當可靠。

OPPO A7 Pro Max 機身耐用度也非常高，機身齊集 IP66、IP68、IP69 及 IP69K 四項滿級防水認證。

REDMI Turbo 5 Max代替Pro版？9000mAh大電怪獸！可三日不充電？

vivo iQOO Z11S

兩千元檔性價比之選，零下 20°C 依然頂得住？

若追求極致性價比，2026 年 8 月推出的 vivo iQOO Z11S 直接將 10,000mAh 電池下放至內地 2,000 元人民幣價位段。新機搭載與寧德新能源聯合研發的 10,000mAh 超薄藍海電池，結合第四代矽負極與第二代半固態電池技術，能量密度達 859Wh/L，主打零下 20°C 極寒環境下依然穩定放電。

2026 年 8 月推出的 vivo iQOO Z11S 直接將 10,000mAh 電池下放至內地 2,000 元人民幣價位段。

充電方面，vivo iQOO Z11S配備 44W 有線閃充及「全域直驅供電 2.0」，插電打機時電流可繞過電池直接供電予主板，有效減少發熱與電池損耗。快充功率雖不及百瓦級對手，但勝在定價進取。對於預算有限的學生或外勤人士而言，屬於門檻最低的萬毫安長續航方案。

充電方面，vivo iQOO Z11S配備 44W 有線閃充及「全域直驅供電 2.0」，插電打機時電流可繞過電池直接供電予主板，有效減少發熱與電池損耗。

榮耀 HONOR WIN Turbo

電梯地鐵唔斷線？天璣 8500 競速版配巨電

榮耀 WIN Turbo 配備 10,000mAh 電池，支援 80W 有線閃充及 27W 反向快充，午休短暫插電即可回血過半，極適合外賣員及速遞員。機身搭載自研 C1+ 射頻增強晶片與「鴻燕六翼天線」，配合三頻北斗及雙頻 GPS，在升降機、港鐵及地下停車場等弱網環境依然連線穩定。

HONOR WIN Turbo 配備 10,000mAh 電池，支援 80W 有線閃充及 27W 反向快充

防護方面取得 IP66 至 IP69K 滿級認證及金標五星抗摔認證，內置 AI 戶外通話抗風噪。核心採用天璣 8500 競速版處理器、LPDDR5X Ultra RAM 及 UFS 4.1 儲存，主流手遊照樣流暢。

HONOR WIN Turbo 防護方面取得 IP66 至 IP69K 滿級認證及金標五星抗摔認證

榮耀 HONOR Power2

10,080mAh第4代青海湖電池有幾強？弱網訊號飆升 200%

榮耀 Power2 將電池容量推高至 10,080mAh，採用第四代青海湖電池技術，矽含量達 15%、能量密度 926Wh/L，配搭 80W 快充與 27W 反向充電，兩日一充毫無壓力。

榮耀 Power2 將電池容量推高至 10,080mAh，採用第四代青海湖電池技術，矽含量達 15%、能量密度 926Wh/L，配搭 80W 快充與 27W 反向充電，兩日一充毫無壓力。

機身具備 IP66 至 IP69K 全滿配防護及「太極緩震架構 2.0」，獲 SGS 金標五星抗跌抗擠壓認證。平行雙軌天線設計令弱網訊號強度提升 200%，加上 AI 戶外模式與異常天氣提醒，專為嚴苛戶外作業打造。

機身具備 IP66 至 IP69K 全滿配防護及「太極緩震架構 2.0」，獲 SGS 金標五星抗跌抗擠壓認證。

vivo Y600 Pro

10,200mAh 半固態電池打破紀錄？專為外賣車手打造

vivo Y600 Pro 內置 10,200mAh 電池 ，5 小時重度續航實測後仍剩 77% 電量。新機導入第二代半固態電池，零下 20°C 至 40°C 均可穩定放電，極寒下仍能通話 39 小時；支援 90W 閃充（80 分鐘充滿），低電應急模式見底時仍可撐住顯示車牌 4 分鐘或通話 20 分鐘。

vivo Y600 Pro 內置 10,200mAh 電池 ，5 小時重度續航實測後仍剩 77% 電量。

機身獲 IP68 及 IP69 認證，支援 1.5 米水深浸泡 24 小時及 80°C 熱水沖刷。系統內置「職業模式」與搶單引擎，戴頭盔面部解鎖識別率提升 33%，鎖屏可延長至 20 分鐘，完全切合外賣車手及網約車司機需要。

機身獲 IP68 及 IP69 認證，支援 1.5 米水深浸泡 24 小時及 80°C 熱水沖刷。

當 10,000mAh 電池正式塞進 8mm 機身，智能手機的競爭已從單純鬥規格，轉向極限防護與職業場景體驗。唔想每日四處搵插蘇，現時市場已有足夠成熟的選擇。

