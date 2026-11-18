【iPhone 20 Pro微曲螢幕配件流出】 Apple預計將於2027年秋季推出20周年紀念旗艦機，市場暫稱為 iPhone 20 Pro。近日供應鏈接連流出新機的正面玻璃面板實拍，顯示Apple或將捨棄徹底平面的螢幕設計，改用上下左右四邊微帶弧度的**「四微曲面」玻璃**，並繼續保留縮小版「動態島」（Dynamic Island）。新設計令正面邊框進一步收窄，利用光學弧度大幅弱化金屬中框的視覺存在感。不過Apple官方目前尚未證實最終規格。



iPhone 20 Pro微曲屏實物蓋板流出 。（X）

玻璃面板實物曝光：傳跳過19代直攻20周年大改版

名爆料人 Ice Universe（冰宇宙） 近日在社交平台X上載玻璃面板的實測影片，畫面顯示玻璃四周呈輕微下彎弧度，與以往Android陣營容易誤觸的大曲率「瀑布螢幕」截然不同。消息指新機將沿用超薄機身玻璃物料，但加大四邊邊緣弧度，令正面營造出近乎「零邊框」的視覺衝擊，同時大幅改善握持手感。

新機將沿用iPhone Air系列玻璃材質並加大四邊弧度。（X）

頂部開孔不變：屏下Face ID難產、縮小版動態島料沿用

除了邊框弧度變化，正面感應器的開孔比例亦是焦點。根據外媒《MacRumors》對比流出的第三方保護貼模具及工程數據，iPhone 20 Pro頂部預留的「藥丸形」開孔面積，與縮小版動態島幾乎完全一致，並未如傳聞般進一步縮小。外界原先預期Apple會在20周年紀念版首次引進**「屏下Face ID」與屏下前置自拍鏡頭**，藉此實現真正的「全螢幕（全Mon）」。惟供應鏈消息指，受限於OLED面板透光度與自拍鏡頭成像質素的技術限制，Apple在2027年旗艦上依然傾向沿用技術成熟的實體挖孔設計。

樣品開孔大小與iPhone 18 Pro動態島相近。（MacRumors）

平面OLED面板搭光學曲面玻璃：

手感升級但「Mon貼」難買、維修費成隱憂

規格方面，傳聞 iPhone 20 Pro（6.41吋，解像度2686×1236）與 Pro Max（6.96吋，2912×1340）將採用**「2D平面OLED面板 ＋ 光學四微曲玻璃」**的混合結構。這項設計妙在利用外層玻璃邊緣的物理折射隱藏黑邊，而內裡的顯示像素依然保持水平排列，徹底解決以往曲面螢幕「兩側字體扭曲」與「邊緣綠色色偏（綠線）」的通病。

不過，四邊微弧面卻為用家帶來額外開支。《PhoneArena》分析指出，微曲邊緣意味著市面上平價的普通平面玻璃貼將會失效——強行貼上只會令四邊出現難看的「白邊」或浮起進塵，用家或需轉用昂貴的UV光固貼或3D熱彎玻璃保護貼。

此外，曲面邊緣受撞擊時的破裂風險增加，一旦不慎「跌爆Mon」，更換整塊光學弧面螢幕的維修費用料大幅攀升。連爆料人冰宇宙都在影片中感嘆：「容易貼保護貼的時代即將終結，極致手感的時代即將來臨。」新機距離2027年正式量產仍需經多輪工程測試，最終弧度會否調整，仍有待供應鏈進一步證實。

資料來源：X、MacRumors

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

