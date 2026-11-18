香港居住空間有限，添置每件家電前總要再三思量。許多被標籤為「多餘」的電器，真正搬回家後卻悄悄騰出了不少喘息空間。現代生活節奏太急，以下盤點8款常被低估的實用家電，看看它們如何讓日常起居變得更輕盈。



盤點被誤解的八大家居好物

1. 洗碗碟機真的浪費水電？小家庭同樣受惠？

許多人以為家中人口少便無需洗碗碟機，擔心佔位又耗水電。其實下班煮飯已花去大半精力，飯後面對滿桌油膩碗碟，那份無力感才最磨人。機器以高溫水柱沖洗並烘乾除菌，潔淨度遠勝人手，根據消委會過往測試與海外能源研究，洗碗碟機全機清洗平均耗水量低至約10公升，遠低於開著水龍頭手洗耗費的數十公升食水，一人獨居同樣合用。

1. 洗碗碟機真的浪費水電？小家庭同樣受惠？

2. 即熱式飲水機只是貴價電熱水壺？

買前人人都嫌它佔用枱面，認為用電熱水壺煲水已足夠。真正使用才發現，它省卻了「煲水、等放涼、兌凍水」的繁瑣日常。接電數秒即出熱水，設有多段精準水溫，清晨手沖咖啡、午後泡茶或深夜沖奶粉皆一按即有。從此告別反覆加熱的「翻煲水」。

2. 即熱式飲水機只是貴價電熱水壺？

3. 食水煲滾即可飲用？家用濾水器是否多此一舉？

不少人認為香港食水安全，水喉水煲滾便能飲用。可是食水經大廈老化喉管或儲水缸輸送，難免夾雜肉眼難見的鐵鏽、沉積物與餘氯。安裝具國際認證的濾水器後，水質變得清澈，電熱水壺內壁不再輕易積聚水垢，泡茶口感亦更清甜。全家入口更安心。

3. 食水煲滾即可飲用？家用濾水器是否多此一舉？

4. 空氣循環扇與普通風扇有何分別？

不少人見循環扇體積小卻售價較高，便認定它與普通風扇無異。傳統風扇對人直吹，風感生硬，整晚吹拂容易著涼頭痛；循環扇則透過聚風設計送出柔和氣流，帶動全屋空氣自然對流。夏天配合冷氣機使用，室內很快變得涼爽均勻，變相減輕冷氣機負擔。電費自然更省。

4. 空氣循環扇與普通風扇有何分別？

5. 迷你內衣褲洗衣機太矯情？

幾件貼身衣物順手搓洗便罷，專機專用看似小題大做。但每天下班後還要手洗內衣褲難免疲累，潮濕天氣扭乾不徹底更易滋生細菌。迷你專用機主打高溫煮洗與輕柔模式，衛生程度遠超人手，亦能避免貼身衣物與外衣混洗。浴室角落已足夠擺放。

5. 迷你內衣褲洗衣機太矯情？

6. 香港回南天衣物難乾？獨立乾衣機有多實用？

老一輩總覺得陽光晾曬最好，買乾衣機純屬多餘。可是一遇上香港春季回南天或連日陰雨，衣物久晾不乾，滿屋潮氣與霉味令人煩躁。獨立乾衣機不受天氣限制，烘乾後的毛巾與衣物蓬鬆暖和，連熨燙工夫也省卻。內置濾網更能吸走寵物毛髮與微塵。

6. 香港回南天衣物難乾？獨立乾衣機有多實用？

7. 智能門鎖容易失靈兼不安全？

過去不少人擔心電子鎖容易故障，防盜亦不及傳統機械鎖。現時主流智能門鎖技術已相當成熟，支援指紋、密碼及手機解鎖，雙手提滿超市戰利品回家時，一觸即開的從容無可替代。機身配備關門自動上鎖與緊急供電接口，保安與便利兼備。出門再無需翻找鎖匙。

7. 智能門鎖容易失靈兼不安全？

8. 電動窗簾純屬裝修噱頭？

裝修預算緊張時，電動窗簾往往首當其衝被刪走。入住後方知，清晨設定自動開簾，讓柔和陽光自然喚醒身體，睡前躺在床上按掣關簾，那份鬆弛感十分難得。尤其不少新盤採用落地大玻璃，電動軌道滑動順暢靜音，省卻手動拉扯的費力。

8. 電動窗簾純屬裝修噱頭？

消委會與市場趨勢：愈來愈多家庭樂意「花錢買時間」

過去香港社會重視傳統中式家庭分工，主婦就應該負起所有家頭細務，應該落力做、要慳錢，可以人手做的事，就不應該花錢買電器。根據消委會及家電業界近年觀察，香港家庭對「省時型」電器的需求持續攀升，其中洗碗碟機與乾衣機的查詢度更逐年遞增。在居住面積普遍偏細的現實條件下，每天能靠機器多偷得半小時空閒，或許才是現代家居最奢侈的享受。

作者：鍾世傑 Chung Sai Kit

香港01科技玩物高級編輯，擁有逾20年大型傳媒編採資歷。熱愛數碼生活、動漫玩具與Gadget評測，既追逐科技潮流，亦深耕流行文化，以接地氣又富洞察力的文字與讀者分享世界。

