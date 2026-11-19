小米香港於 2026 年 11 月 18 日發佈六款 AIoT 新品，當中三款個人電子產品——Xiaomi Watch S5 41mm 細錶面幼帶女裝 智能手錶、品牌首款夾耳式藍牙耳機 Xiaomi Clip 及旗艦藍牙喇叭 Xiaomi Sound INF 正式登場。手錶與耳機即日開售，售價分別為HK$1,499 元起及HK$899 元；喇叭則於 11 月 27 日上市，售HK$1,399 元。



Xiaomi Watch S5 41mm｜女性化幼薄錶身設計

新品特別考慮到市面的智能手錶完全傾向中性設計、機身厚重粗獷，新錶採用 9.9mm 纖薄不鏽鋼機身，右角上的錶冠設計、以至預設錶面的設計也特別適合成熟女性穿搭配襯。41mm 機身內置 1.32 吋 AMOLED 顯示屏（峰值亮度 3,000 nits），不含錶帶的淨重減至36g。售價：HK$1,499 至HK$1,699

新錶採用 9.9mm 纖薄不鏽鋼機身與 1.32 吋 AMOLED 顯示屏（峰值亮度 3,000 nits），最大突破是首度在 Watch S 系列引入 Google Wallet，支援 NFC 非接觸式付款。

首搭 Google Wallet 補齊支付短板

更大突破是首度在 Watch S 系列引入 Google Wallet，支援 NFC 非接觸式付款。內置 590mAh 電池提供最長 14 天續航，並升級睡眠算法 2.0 及引入 Clue 女性健康追蹤（附送三個月 Clue Plus 試用）。

內置 590mAh 電池提供最長 14 天續航，並升級睡眠算法 2.0 及引入 Clue 女性健康追蹤（附送三個月 Clue Plus 試用）。

內置 590mAh 電池提供最長 14 天續航，並升級睡眠算法 2.0 及引入 Clue 女性健康追蹤（附送三個月 Clue Plus 試用）。

極致黑與淡藍色售港幣 1,499 元，陶瓷白（配陶瓷錶圈及真皮錶帶）售港幣 1,699 元。

Xiaomi Clip 5.5g 夾耳式藍牙

支援 Apple Find My 跨平台追蹤

小米首款夾耳開放式耳機 Xiaomi Clip，單邊僅重 5.5g，採用 C 形記憶合金連接橋，不入耳道亦能透過 11mm 動圈單元及定向聲學減少漏音。支援 LHDC 5.0（需 Android 17 或以上）及四麥克風 AI 通話降噪，單次續航 9 小時、連充電盒達 38 小時，具 IP57 防塵防水（僅限耳機本體）。售價：HK$899

Xiaomi Clip 5.5g 夾耳式藍牙｜支援 Apple Find My 跨平台追蹤

小米首款夾耳開放式耳機 Xiaomi Clip，單邊僅重 5.5g，採用 C 形記憶合金連接橋，不入耳道亦能透過 11mm 動圈單元及定向聲學減少漏音。

其 RingBox 充電盒更支援 Apple Find My（需 iOS 18 或以上），方便 iPhone 用家尋回充電盒。

其 RingBox 充電盒更支援 Apple Find My（需 iOS 18 或以上），方便 iPhone 用家尋回充電盒。

Xiaomi Sound INF：150W 澎湃輸出與派對燈效

配備 90W 超低頻及雙 30W 高音喇叭，總輸出達 150W，並設雙側深淵鏡連動律動燈效。支援 TWS 立體聲及 Auracast™ 技術（最多串連 100 個兼容小米喇叭同步播放）。9,800mAh 電池最長續航 28 小時，支援 15W 反向充電及 Type-C 有線無損音訊。雖標榜 IP68 防護，但官方備註列明僅屬基本防濺水防塵，不適合水下使用。

Xiaomi Sound INF 將於 11 月 27 日上市，售HK$1,399 元。