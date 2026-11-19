小米 Watch S5 41mm 女裝智能手錶支援Google Pay！$1499性價比高
小米香港於 2026 年 11 月 18 日發佈六款 AIoT 新品，當中三款個人電子產品——Xiaomi Watch S5 41mm 細錶面幼帶女裝 智能手錶、品牌首款夾耳式藍牙耳機 Xiaomi Clip 及旗艦藍牙喇叭 Xiaomi Sound INF 正式登場。手錶與耳機即日開售，售價分別為HK$1,499 元起及HK$899 元；喇叭則於 11 月 27 日上市，售HK$1,399 元。
Xiaomi Watch S5 41mm｜女性化幼薄錶身設計
新品特別考慮到市面的智能手錶完全傾向中性設計、機身厚重粗獷，新錶採用 9.9mm 纖薄不鏽鋼機身，右角上的錶冠設計、以至預設錶面的設計也特別適合成熟女性穿搭配襯。41mm 機身內置 1.32 吋 AMOLED 顯示屏（峰值亮度 3,000 nits），不含錶帶的淨重減至36g。售價：HK$1,499 至HK$1,699
首搭 Google Wallet 補齊支付短板
更大突破是首度在 Watch S 系列引入 Google Wallet，支援 NFC 非接觸式付款。內置 590mAh 電池提供最長 14 天續航，並升級睡眠算法 2.0 及引入 Clue 女性健康追蹤（附送三個月 Clue Plus 試用）。
Xiaomi Clip 5.5g 夾耳式藍牙
支援 Apple Find My 跨平台追蹤
小米首款夾耳開放式耳機 Xiaomi Clip，單邊僅重 5.5g，採用 C 形記憶合金連接橋，不入耳道亦能透過 11mm 動圈單元及定向聲學減少漏音。支援 LHDC 5.0（需 Android 17 或以上）及四麥克風 AI 通話降噪，單次續航 9 小時、連充電盒達 38 小時，具 IP57 防塵防水（僅限耳機本體）。售價：HK$899
其 RingBox 充電盒更支援 Apple Find My（需 iOS 18 或以上），方便 iPhone 用家尋回充電盒。
Xiaomi Sound INF：150W 澎湃輸出與派對燈效
配備 90W 超低頻及雙 30W 高音喇叭，總輸出達 150W，並設雙側深淵鏡連動律動燈效。支援 TWS 立體聲及 Auracast™ 技術（最多串連 100 個兼容小米喇叭同步播放）。9,800mAh 電池最長續航 28 小時，支援 15W 反向充電及 Type-C 有線無損音訊。雖標榜 IP68 防護，但官方備註列明僅屬基本防濺水防塵，不適合水下使用。
Xiaomi Sound INF 將於 11 月 27 日上市，售HK$1,399 元。