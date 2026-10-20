REDMI首款耳夾耳機Clip Neo亮相！500元有找平價運動神器

REDMI品牌首款耳夾式耳機定名為REDMI Clip Neo，於10月與K100手機同場發布。



官方目前已公布珍珠白、零度黑兩款配色，充電盒則是圓潤簡潔的風格。

REDMI品牌首款耳夾式耳機定名為REDMI Clip Neo。（Redmi）

這是REDMI首次推出耳夾式耳機，區別於傳統入耳式，耳夾耳機依靠夾持耳廓外側固定，不塞入耳道，長時間佩戴更輕鬆，也保留了對外界環境音的感知，適合通勤、運動等需要留意周圍聲音的場景。

據數碼博主「數碼閒聊站」此前透露，REDMI Clip Neo將定位500元價位段（人民幣，下同），是一款平價耳夾耳機。

作為參考，小米旗下首款耳夾式耳機於2026年5月發布，首銷優惠價799元，單耳重量僅5.5g。

該耳機配備0.6mm超大振幅發聲結構，支持20Hz-48kHz超寬頻音頻表現，在輕量化設計的同時兼顧聲音表現。

此外，小米耳夾式耳機還支持跨生態設備連接，蘋果設備用戶也可喚醒耳機內置的超級小愛，使用智能翻譯、智能錄音等功能，並支援蘋果原生「尋找」功能。

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