小米香港（Xiaomi）除了推出年度旗艦手機外，18日同步發表6款全新 AIoT 智能娛樂與家居產品。針對香港人日益重視的個人口腔護理與智能家居升級需求，小米主打推出「米家多向掃振電動牙刷 Pro」（售價499港元）與「米家水牙線機2便攜版」（HK$239）。此外，適配四季氣候的「米家風扇燈36英吋」（HK$729）亦同步登場，進一步完善其智能家居生態圈。三款產品已陸續於小米之家及各大零售商網站開賣。



米家多向掃振電動牙刷Pro

手柄內有屏幕．教你巴氏刷牙法預防牙周病

「牙肉無痛無腫，不代表沒有牙周病。」這是一般市民最常忽略的健康陷阱。根據世界衛生組織（WHO）發布的 《全球口腔健康狀況報告》 指出，全球有超過35億人受到口腔疾病困擾，其中 超過10億人患有嚴重牙周病，比例驚人。

「米家多向掃振電動牙刷 Pro」（售價499港元）

要預防牙周病，各國牙醫學會均強烈推薦採用「巴氏刷牙法」（Bass Method）——將刷毛以45度角對準牙齦溝，透過輕微的水平震動來清除牙菌膜。然而，傳統手動刷牙極難精準掌握力度與角度，往往導致「無效刷牙」甚至刷傷牙肉。

米家電動牙刷Pro與水牙線機如何解決護齒痛點？

為了解決上述痛點，全新米家多向掃振電動牙刷 Pro 採用了創新專利的多向擺動設計，直接輔助用戶實踐牙醫推薦的巴氏刷牙技巧。產品機身配備大尺寸彩色顯示屏，讓用戶在刷牙時能隨時掌控進度。

全新米家多向掃振電動牙刷 Pro 採用了創新專利的多向擺動設計，

智能牙面識別與壓力感測：內置智能系統會根據刷牙區域自動調配清潔策略；當內置的智能壓力感測晶片偵測到刷牙力度過大時，會發出過壓警報，避免傷害牙齦。



內置智能系統會根據刷牙區域自動調配清潔策略

個人化 App 聯動：用戶可連接米家 App（Mi Home），設定專屬的早晚清潔模式，或透過問卷分析生成客製化的刷牙方案。



用戶可連接米家 App（Mi Home），設定專屬的早晚清潔模式，或透過問卷分析生成客製化的刷牙方案。

小米米家水牙線機2便攜版｜深層清潔牙縫牙齦線

同期小米還推出了新一代手提水牙線機，精巧便攜與收納設計：機身採用無線充電設計，配備 200mL 抽拉式可拆卸水箱，方便補水與清洗；入水口同時兼作噴嘴收納之用，大幅節省空間，適合居家或外遊使用。

「米家水牙線機2便攜版」（HK$239）

「米家水牙線機2便攜版」（HK$239）

多模式與專業噴嘴：內置柔和、標準、強勁、按摩 4 種沖牙模式，並隨機附送溫和多用途、標準及矯齒 3 種專業噴嘴，滿足初學者、日常清潔及箍牙人士的需求。產品具備 IPX7 級別防水，單次充滿電續航力可達 100 分鐘。

隨機附送針對：溫和多用途、標準、矯齒共3種噴嘴。

同場加映：米家風扇燈36英吋如何體現全天候智能家居？

除了個人護理產品，對於香港普遍狹小的居住空間而言，將風扇與燈具結合是提升空間實用率的最佳方案。全新米家風扇燈 36英吋 採用全光譜照明，顯色指數高達 Ra97，能提供超過 300 lx 的平均照度，還原真實色彩並保持光照均勻。

「米家風扇燈36英吋」（HK$729）



「米家風扇燈36英吋」（HK$729）

搭載直流馬達，支援無級調速與「正反轉動」功能：夏天直吹帶來涼風，冬天反轉則促進室內空氣循環。

搭載直流馬達，支援無級調速與「正反轉動」功能：夏天直吹帶來涼風，冬天反轉則促進室內空氣循環。

附智能遙控器，同時亦支持手機 Mi Home App、Alexa 及 Google Home 智能語音操控。系統內置「湖畔」、「果嶺」、「露營」與「梯田」四種模擬自然氣流的微風模式。