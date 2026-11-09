小米首款米家落地燈　極簡水晶設計配6種氣氛燈　支援智能聯動

小米首款落地燈——米家落地燈於2026年11月5日正式發布。該產品推出水晶版本，整體外觀通透簡潔，內置六種可切換氛圍光效，將於11月11日上午10時啟動眾籌。



產品採用極簡設計理念，燈體為修長圓柱結構，搭配全透明水晶燈罩，視覺清爽俐落。光源系統由三層結構組成：內層為發光模組，中層為柔光燈罩，外層為全透明水晶罩，三重疊加使光線均勻擴散，輸出柔和不刺眼。

有博主發布米家落地燈實物測評。（微博@南境雲姐）

小米首款米家落地燈內置6種氛圍光效：

+ 5

與傳統學習用護眼落地燈不同，該產品聚焦於居家氛圍營造，適配客廳、臥室及沙發旁等多種生活場景，旨在提升空間溫度與生活質感。

燈光系統支援六種預設氛圍模式，用戶可一鍵切換；同時具備無級調光與調色功能，亮度與色溫均可按需精細調節。休息時可選用低色溫暖光，舒緩身心；放鬆時刻則可切換至多色動態光效，增強情緒沉浸感。

產品深度接入智能生態，可通過米家App遠程操控，亦支援語音指令操作；還可與家中其他智能設備協同工作，實現自動化聯動。例如，設置「進門即亮」模式，或與窗簾、空調等設備組合，一鍵觸發「居家模式」，完成燈光、遮陽與溫控的同步響應。

目前官方尚未公布具體配置參數及最終零售價格，有意用戶可提前預約，確保開售後第一時間參與眾籌。對於已構建米家智能生態的家庭而言，這款落地燈可自然融入現有系統，有效完善居家氛圍照明體系。

【延伸閱讀】小米推米家洗鞋機 360°立體毛刷解放雙手 佔地面積小兼99%除菌（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】