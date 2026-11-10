小米三區洗衣乾衣機Pro 14.5kg 香港行貨早鳥價 ＄8,999 開售中｜小米已不是首次出洗衣機，卻比很多傳統家電品牌更敢玩，這部「米家三區洗衣乾衣機 Pro 14.5kg」機身高度接近1.2米，深灰色金屬拉絲機身透著重工業味道。最惹人注目的是機身正面的三個滾筒佈局——下方一個巨型大圓門，上方左右並排兩個小圓門，乍看之下，出奇地神似合家歡卡通人物。而它的功能，也真的非常「合家歡」！

這部「米家三區洗衣乾衣機 Pro 14.5kg」高得有點破格，高約1.17米的深灰色金屬拉絲機身，透著重工業味道。

它的機身設有1大2小共3個獨家滾筒，是目前香港市面上極罕見採用物理隔離設計的機型；洗滌過程中的水流完全獨立，絕不會互相污染。家中就算有大汗爸爸、初生寶寶、皮膚敏感的長輩，還養了長毛寵物，以後家中衣物不用再擔心要「全家筒」一齊洗！

又配備四路分區的 AutoDose 智能投放系統，可針對不同類型衣物注入相應洗劑。

一機三筒設計：為何不是「一大一細」？

既然為了將衣物分開洗，直接造一部「一大一細」的雙筒機不就好了嗎？

面對記者的當場質疑，小米現場同事給出了一個極其理性的答案：空間利用率。既然機身向上發展要佔用相同尺寸的地板面積，倒不如盡用頂部空間加入兩個各1kg容量的小滾筒（分別支援0.5kg低溫烘乾），兩個各 1kg 的獨立小滾筒，可讓用家靈活自訂：例如左筒專門洗滌嬰幼兒衣物或貼身內衣，右筒專洗襪子或寵物用品，杜絕真菌交叉感染。

底部的 12.5kg 大滾筒（支援 8kg 烘乾，全機總乾衣容量相加達 9kg）則處理日常全家衣物。三區各自擁有獨立進水、洗滌與去水系統，互不干擾。

小米三區洗衣乾衣機Pro 14.5kg｜三筒總計14.5kg 超大容量分佈

三筒總計14.5kg 超大容量分佈

上滾筒（兩個總計）單次洗衣容量

10條內褲 或 3套BB衫 或 1件真絲 或 3條毛巾

下滾筒單次洗衣容量

40件襯衫 或 56件T恤 或 20條牛仔褲 或 5套四件套床品

不過以上僅為實驗室極限計算數字，只作參考，根據消委會教路，建議只使用70%容量，更多詳情可參考：

活氧護理與 AutoDose：泛黃白衣洗完變白

單靠物理隔離未夠徹底，機內還暗藏了一項名為「Oxygen Care 活氧護理」的黑科技，根據官方實驗室採用BDD金剛石電極之測試結果，這項超電解技術能把活性氧分子濃度狂飆 15 倍，直達全水路殺菌及強效去漬境界。 記者在發佈會現場的演示裝置中看到，原本混濁帶有色素的水，啟動超電解裝置幾秒內便肉眼可見地逐漸清澈。它更具備四倍防染色功能，廠方聲稱效果等同於丟入 15 片護色紙。泛黃白衣洗完變白，絕非單純宣傳口號。

記者在發佈會現場的演示裝置中看到，原本混濁帶有色素的水，啟動超電解裝置幾秒內便肉眼可見地逐漸清澈。

三筒同開會否變直升機？

一個滾筒高速運轉已經夠震，三個滾筒同時以高轉速脫水，機身豈不是會跳著舞狂搖？香港不少人都住「握手樓」，半夜洗衫豈不激嬲樓上樓下？

官方在設計初期已將共振與噪音列為核心考量。三筒均採用了獨立懸掛避震設計與變頻直驅摩打，配合一體式加固骨架去壓制強烈震動。不過，由於現場環境條件所限，記者暫未能實際體驗滿載衣物兼三筒同時全開的震撼程度。具體降噪表現，仍有待日後實境測試查證。

三筒均採用了獨立懸掛避震設計與變頻直驅摩打，配合一體式加固骨架去壓制強烈震動。

價錢方面，新機於 11 月 9 日至 15 日預售期內優惠價為港幣 8,999 元；11 月 16 日至 12 月 16 日首發推廣期售港幣 9,199 元，建議零售價為港幣 9,999 元，費用已涵蓋送裝拆服務。

三區洗衣乾衣機你家裝到嗎？保養包甚麼？

小米三區洗衣乾衣機Pro 14.5kg 尺寸頗大，購買前請先度好計好家中是否有足夠空間（尤其是上方頂部）：

• 外形尺寸：高 1170 mm × 寬 639 mm × 深 600 mm。

• 機身重量：淨重約 93 kg

• 安裝要求：此機三進三出的設計，針對入水／去水位，電壓功率，擺放高深厚尺寸等，老舊屋苑單位未必能成功安裝，請在購買前與店員確認。

• 官方售後：小米家電保養政策非常直接，正常使用且非人為損壞的情況下，保養期內以下項目全免：

• 上門檢查費：師傅親自上門檢查故障原因（服務覆蓋香港市區，鄉郊及離島除外）。

• 維修人工費：師傅上門維修、更換零件的技術服務費。

• 全機零件（2年內）：例如電子板、排水泵、門鎖掣、梘粉盒、發熱線等非摩打核心零件。

• 直驅摩打（12年內）：洗衣機的靈魂部件——變頻摩打，享有超長12年保養（注意：不包含皮帶等自然損耗品）。



作者：鍾世傑 Chung Sai Kit

香港01科技玩物高級編輯，擁有逾20年大型傳媒編採資歷。熱愛數碼生活、動漫玩具與Gadget評測，既追逐科技潮流，亦深耕流行文化，以接地氣又富洞察力的文字與讀者分享世界。

