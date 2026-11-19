APEC深圳｜小米汽車落實2027年正式出海｜近年電動車在街道上愈趨普及，不少香港車主換車時除了留意傳統車廠，亦開始關注科技品牌研發的智能座駕。小米汽車自登場以來備受討論，惟受限於左軚規格，海外及本地車迷遲遲未能正式購入。隨著 2026 年 APEC 工商領導人峰會在深圳舉行，小米創辦人雷軍終於公布明確時間表，確認小米汽車將於 2027 年正式出海，並披露歐洲首發及 2028 年右軚市場的拓展藍圖。那香港右軚版不遠了嗎？



小米雷軍在早前APEC中正式公布2027年小米汽車正式出海

小米汽車選擇2027年出海

小米（股份代號：1810）創辦人雷軍於 2026 年 11 月出席深圳 APEC 工商領導人峰會後明確表示，小米汽車將於 2027 年正式進軍海外市場。相比起智能手機或小型家電可以迅速透過跨境電商及代理商鋪貨，汽車工業涉及各國嚴格的安全碰撞測試、道路法規認證、充電制式適配及龐大的售後維修體系，前期籌備週期漫長。小米選擇在 2027 年啟動海外銷售，正是為了預留充足時間完成產能爬坡與本地化合規測試，確保產品交付海外用家時具備穩定的品質與售後支援。

小米在早年MWC曾展出概念跑車「Vision GT」

歐洲首站部署銷售網絡

根據已公開的全球市場布局細節，小米汽車將於 2027 年下半年率先在歐洲、東南亞及中東等區域，合共 14 個左軚國家啟動正式銷售。在眾多海外版圖之中，歐洲被列為小米汽車出海的首站，並以德國作為整個歐洲市場的重心。早於 2026 年 9 月，小米汽車便已經與首批 8 家德國經銷商完成簽約，提前為當地的線下銷售與保養網絡鋪路。德國作為歐洲傳統汽車工業重鎮，當地駕駛者對車輛操控、安全標準及實體維修服務向來要求極高。小米透過與具備經驗的德國本地經銷商結盟，能夠在品牌進入初期迅速建立實體展廳與試駕據點，讓歐洲消費者親身體驗實車表現，減低對新晉電動車品牌的觀望心理。

小米 Yu 7

香港及右軚市場何時有得買？

對於香港車迷而言，最關心的莫過於右軚版本的推出期。按照小米汽車目前的拓展路線圖，在 2027 年下半年完成首批 14 個左軚國家的上市部署後，廠方將於 2028 年上半年進一步拓展英國、澳洲及日本等右軚市場。由於香港同樣採用右軚行車制度，相信2028 年上半年推出機會相當大。

始終從左軚轉向右軚生產並非單純調換軚盤位置，而是牽涉轉向機結構重新設計、車廂中控台模具調整、本地化地圖與車載系統介面適配，以及符合當地運輸部門的車輛類型審批。隨著右軚時間表逐步明朗，計劃在未來 2 年內更換純電動車的香港車主，在規劃換車週期時亦有了更清晰的參考指標。

小米澎程N70

專設國際業務部推動擴張

為了確保 2027 年出海計劃順利落地，小米在正式對外公布時間表之前，其實早已在集團內部完成架構重組。小米汽車專門成立了汽車國際業務部，並任命汽車部副總裁于立國兼任國際業務部總經理，專責統籌海外市場開拓與渠道建設。在匯報機制上，于立國直接向集團 CEO 兼汽車部總裁雷軍，以及集團總裁盧偉冰進行雙線匯報。這種雙線匯報架構具備明確的戰略考量，盧偉冰多年來掌管小米全球智能手機及生態鏈產品的海外渠道，在歐洲、東南亞及中東擁有深厚的電訊商、零售商及合規管理經驗，而雷軍則直接把關汽車產品定義與研發進度。兩大管理層直接督導國際業務部，有助大幅縮短跨部門決策鏈條，加速海外認證與經銷商談判進程。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年採訪經驗，專注為大家帶來最新車訊、熱門車款試駕及玩車攻略。致力以真實的試車體驗，深入淺出解構汽車性能與智能科技，陪你發掘無盡的駕駛樂趣！

