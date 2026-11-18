小米Xiaomi 18 Pro Max 香港國際版深度評測｜小米終於在香港推出的年度旗艦 Xiaomi 18 Pro系列，首次將備受矚目的創新動態 AI 背屏帶到國際與香港市場。這塊巧妙嵌入機背鏡頭模組區域的副螢幕，並非單純用來顯示時間的裝飾品，而是深度融合了影像創作與生成式AI人工智能的核心交互中心。從 2 億像素 Leica 主鏡頭進行高清自拍、雙面即時取景預覽，到利用文字指令即時生成專屬背屏小程式及 29 種語言雙向面對面翻譯，小米Xiaomi 18 Pro 徹底改寫了手機背面的實用價值。記者提早了入手港版小米Xiaomi 18 Pro Max，第一時間為大家帶來深入上手實測，全面檢視這塊 AI 背屏與旗艦規格的實際表現。



小米Xiaomi 18 Pro Max 深度評測

背屏 AI 拍攝實測：2 億像素主鏡高清自拍 雙屏預覽與提詞器成創作神器

在眾多新功能中，最令我們感到驚艷的莫過於圍繞機背螢幕打造的全新 AI 拍攝生態。過往用家自拍或拍攝個人 Vlog 時，往往受限於前置鏡頭較細的感光元件與有限畫質，但在小米Xiaomi 18 Pro Max 上，只要輕點背屏即可直接喚醒後置 2 億像素 Leica 大底主鏡頭進行自拍，並透過背屏進行高清低延遲的即時取景預覽。實測在海傍逆光或夜間霓虹街頭自拍時，憑藉主鏡頭高達 16.2EV 的單幀動態範圍與光學防手震，膚色質感、髮絲細節與背景燈火層次遠非傳統前置鏡頭所能比擬，即使單人旅行獨自架設腳架拍照，亦能精準掌控構圖與表情，不再怕盲拍重拍的煩惱。

全新加入的背屏並非gimmick般簡單，不少實用又好玩的功能。

更貼心的是，小米針對多人合照與短片創作者加入了即時畫面預覽、背螢幕提詞器以及背屏補光燈三大實用拍攝輔助。替朋友或伴侶拍照時，只需開啟雙屏預覽，對方就能透過機背螢幕即時調整站位與笑容，大幅減少「拍十張都不滿意」的尷尬場面；而當內容創作者使用後置鏡頭拍攝短片時，背屏更可化身為隨身提詞器，讓講稿文字順暢滾動於鏡頭旁邊，視線自然直視鏡頭而毫不生硬。另外，在昏暗餐廳近距離拍攝美食或人像時，背屏亦能充當柔和補光燈提升面色光澤。

用主鏡自拍取景非常方便

對應長焦微距，拍攝花卉等不同微細東西時更加實用。

長焦微距試相

拍攝完成後，用家還可利用內置的 AI Photo Collage 合成相與 AI 生成動態桌布功能，將日常照片一鍵轉化為風格化動態桌面，甚至生成與愛寵或虛擬角色的創意合照釘選於背屏之上，兼具實用與情緒價值。

拍攝完畢可以直接利用背屏來執相

小米Xiaomi 18 Pro Max 試相

經典一瞬的不同CCD濾鏡，可以簡單拍攝出不同風格的相片。

黑白照非常有Leica的味道

人像試相

就算大背光下，因為主鏡頭擁有LOFIC功能下，人像不會太黑、背景亦不會「死白」。

夜景拍攝

夜景黑白照試相

夜拍長焦試相

背屏生成式 AI 功能：一句指令建立專屬小程式 29 種語言雙向即時翻譯

除了全新的拍攝方式，這塊AI背屏在日常智能交互上同樣展現出極高完成度，核心亮點在於生成式 AI 應用程式。用家無需任何編程知識，只需在系統中輸入簡單的文字描述與需求，AI 便會自動生成度身訂造的背屏輕量化小程式，無論是紀念日倒數卡、每日飲水提醒器、專注計時器抑或消磨時間的迷你小遊戲，都能一鍵生成並常駐於機背，讓手機背面成為專屬的個人化資訊窗口。同時，背屏亦原生支援 Gemini Live 語音對話與螢幕共享互動，無需翻轉點亮主螢幕即可隨時向 AI 提問。

可以簡單幾句指令便可以利用AI製作不同的背屏app

對於經常外遊公幹或喜愛與外國友人交流的香港用家而言，AI 背屏即時翻譯功能可謂殺手級應用。系統支援多達 29 種語言的即時雙向對話翻譯，當在海外餐廳點餐或問路時，手機正反兩面螢幕會各自顯示對應語言的翻譯文字，雙方無需將手機遞來遞去即可流暢溝通，加上對廣東話口語及中英夾雜語境的高準確率辨識，使用體驗極為自然。

亦可以利用背屏作即時雙向翻譯，方便與外國人直接溝通。

此外，小米Xiaomi 18 Pro Max 的背屏已深度適配多款日常高頻第三方應用程式，例如聽歌時能直接在 Spotify 或 YouTube Music 切換曲目及顯示專輯封面，配合外賣配送、網約車車牌及登機證即時動態通知。

Leica 雙 2 億像素影像系統

Leica 雙 2 億像素影像系統：LOFIC 超高動態範圍與 75mm 長焦微距

背屏之所以能發揮如此強大的攝影威力，全賴機背搭載與 Leica 聯合研發的雙 2 億像素全焦段三鏡頭系統。主鏡頭採用 2 億像素 1/1.28 吋大底「光影獵人 960L」感光元件，配備 $f/1.67$ 大光圈與雲台級 OIS 光學防手震，並首度導入先進的 LOFIC（橫向溢出整合電容器）技術，實現單幀高達 16.2EV 的驚人動態範圍。在猛烈陽光直射或高反差夜景下，感光元件能直接保留高光與暗部細節而無需過度依賴多幀合成，連拍速度與光影自然度大幅提升，配合「Leica 經典」與「Leica 生動」雙畫質影調，隨手一拍已充滿濃郁德味質感。

可以自由設定不同背屏的wallpaper

長焦表現同樣令人刮目相看，小米Xiaomi 18 Pro Max 配備另一顆 2 億像素 Leica 長焦鏡頭（採用 1/1.56 吋 Samsung HP5 感光元件），提供 3.2 倍光學變焦（等效 75mm 黃金人像焦段）及 150mm ISZ 無損級超採樣變焦，同時支援 12cm 超微距近拍。實測在街頭捕捉人像特寫時，75mm 焦段帶來極具電影感的空間壓縮與自然奶油虛化，即使裁切至 150mm 遠攝對岸建築細節依然清晰銳利；加上覆蓋超廣角的 5000 萬像素 Leica 超廣角鏡頭，無論壯麗風景、微距靜物抑或背屏自拍，全焦段均維持極高水準的色彩一致性。

用作自拍時的提詞器都十分實用。

主鏡頭自拍時可利用背屏取景

外觀工藝、智能防窺主螢幕與 iOS 生態跨平台互通

機身設計方面，小米Xiaomi 18 Pro Max 兼具精緻工藝與實用細節，國際版提供極具辨識度的「暗影紅」以及經典「夜藍」、「白色」與「黑色」四款配色，機身支援高級別防塵防水，即便機背嵌有一塊高素質觸控副屏，整體厚度與握持配重依然控制得相當理想。

小米Xiaomi 18 Pro Max配備一塊 6.9 吋 2K LTPO 自適應更新率旗艦螢幕

翻到正面，新機配備一塊 6.9 吋 2K LTPO 自適應更新率旗艦螢幕，顯示細膩且戶外峰值亮度充足，更首度引入硬件級智能防窺螢幕系統，在港鐵車廂或咖啡店等公共場合輸入密碼或瀏覽私人訊息時，可一鍵或自動啟動多角度防窺保護，有效防止旁人側視偷窺，同時兼顧正面觀看時的通透畫質。

多角度防窺保護

另外，今代系統在跨裝置生態互通上邁出重要一步，正式支援透過 AirDrop 與 iPhone 無線互傳無損原圖及大型檔案，並能流暢兼容 Mac、iPad 及 AirPods 等蘋果生態裝置。對於同時持有 iPhone 與 Android 旗艦的雙機用家，或者需要即時將背屏自拍的 2 億像素大片傳送給身邊使用 iPhone 的朋友而言，這項跨生態互傳功能徹底打破了平台隔閡。

就算iPhone沒有安裝app，Xiaomi 18 Pro亦都可以直接利用AirDrop傳相或文件。

2nm 頂級效能與 7050mAh 超大電量實測

核心硬件方面，小米Xiaomi 18 Pro Max 首發搭載台積電 2nm 製程工藝的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 旗艦處理器，為背屏生成式 AI 運算、高像素圖像處理及大型遊戲提供強大算力支撐。在室溫環境下實測運行《原神》及《崩壞：星穹鐵道》最高畫質玩 30 分鐘，全程幀率穩定維持在滿幀水平，幀率波動微乎其微，機身最高溫度亦穩控於約42度左右，散熱表現相當冷靜。

利用AI錄音，直接生成詳細的出會議記錄。

配備頂級處理器外，散熱亦都不錯，長時間打3A遊戲時，機身亦不會過熱。

續航與充電方面，儘管機身需要同時驅動前後雙螢幕與頂級處理器，小米依然為香港版塞入一塊容量高達 7050mAh 的高能量密度矽碳電池。經過連續 5 小時涵蓋背屏自拍錄影、大型手遊、2K 串流影片及導航的模擬重度測試後，剩餘電量仍接近六成，日常中度使用足以輕鬆支撐兩天一充；搭配 100W 有線快充與 50W 無線秒充，短短十多分鐘便能迅速補充大半日所需電量，完全無需為雙屏功耗感到擔憂。

小米Xiaomi 18 Pro Max 售價最平$9999起

總結與香港發售資訊

總括而言，小米Xiaomi 18 Pro Max 證明了機背副螢幕並非曇花一現的噱頭，而是能夠與生成式 AI 及旗艦影像產生化學反應的實用設計。將 2 億像素 Leica 主鏡頭自拍、雙面即時取景、背屏提詞器、文字生成專屬小程式以及 29 種語言雙向翻譯融為一體，新機不僅為熱愛自拍與短片創作的用家帶來便利。配合智能防窺主螢幕、AirDrop 跨生態互傳與 7050mAh 超大電池，整體產品力極為全面。

預購小米Xiaomi 18 Pro系列手機，都會有大量贈品附送

香港發售資訊方面，小米Xiaomi 18 Pro Max 將於 11 月 18 日香港推出，12＋256GB、12＋512GB 及 16＋1TB 三個容量版本，售價分別為 $9,999、$10,999及$13,999，早鳥購機更可享原廠無線充電座、延長保養及碎屏保障等贈品。如果追求一部兼具創新 AI 玩法、頂級人像自拍實力與全能旗艦規格的年度新機，小米Xiaomi 18 Pro Max 絕對值得列入首選名單。

小米Xiaomi 18 Pro Max 港版規格 屏幕 6.9吋 2624 x 1208 AMOLED （～418ppi、4000 nit、1-120Hz、Xiaomi Privacy Display） 背屏幕 2.9吋 912 x 596 AMOLED （400ppi、4000 nit、1-120Hz） RAM & ROM 12GB RAM + 256GB ROM 12GB RAM + 512GB ROM 16GB RAM + 1TB ROM 處理器 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 系統 Xiaomi HyperOS4（Android 17） 相機（前置） 5000萬畫素廣角鏡頭（f/2.2） 相機（後置） 2億像素Leica 75mm長焦微距鏡頭 1/1.56吋感光元件（f/2.4） 2億像素Leica主鏡頭 1/1.28吋感光元件（f/1.67）（支援LOFIC) 5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.4） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 其他 NFC、USB 3.2 防水防塵等級 IP68 充電功率 100W極速閃充 + 50W無線閃充 電池容量 7050mAh 尺寸 163.39 x 77.6 x 8.39（暗影紅、黑色、白色）／8.47mm（夜藍） 重量 229g（暗影紅、黑色、白色）／234g（夜藍） 售價 $9,999（12+256GB） $10,999（12+512GB） $13,999（16+1TB）(1TB版本只有暗影紅及黑色，12月中下旬才推出）