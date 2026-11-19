又有一個M8大五座SUV來了。這個名字還挺熱門的，MPV、SUV車型，好幾個都用這個M8 。不過呢，今天這個是吉利銀河M8 。



有沒有已經預料到這車性價比極高？之前吉利銀河是先出了M9 ，是旗下的一台中大型插混六座SUV 。價格17.38-25.98萬（人民幣，下同），賣點是空間、底盤、動力、價格等越級配置。

20萬左右買5.2米、88.3%車廂空間實用率（Space Efficiency）、氣壓懸掛及車載雪櫃；四驅800+馬力、100km-230km純電續航、CLTC綜合1325-1505km、虧電油耗（電池沒電時靠油供能，同時給電池充電時的耗油量）約7L出頭等性價比大六座。這次的吉利銀河M8邏輯也一樣。作為銀河系列的首款旗艦大五座SUV，11月17日剛正式發佈。首先，外觀長這樣：

吉利銀河M8。（吉利）

吉利銀河M8詳細介紹：

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一眼經典，非常契合主流審美的設計了。跟銀河M9差不多，車身雙拼色，走的是科技旗艦簡約風。車頭造型是封閉式前格柵，搭配貫穿式燈帶，車頭下半部分為主動進氣格柵；車頂搭載激光雷達，有智能駕駛系統。

有意思的是，這次的大五座M8 ，跟M9一樣！也是長寬高5205/1999/1800mm，軸距3030mm。同平台同尺寸，只是砍掉了第三排。意思空間表現更好了哈。

核心的配置呢。根據多方爆料，吉利銀河M8 ，上的是1.5T引擎搭配摩打的插混系統。其中，引擎最大功率120kW ，有兩驅、四驅兩個版本可選。電池的話，或將是53.42kWh寧德時代磷酸鐵鋰。CLTC純電續航能到251km、綜合續航超1200km 。

底盤的話，應該也是銀河M9的邏輯。前麥花臣、後多連桿獨立懸掛，高配帶CDC可變阻尼避震器。要簡單點理解，相對銀河M9 ，M8更側重家用舒適，空間也更寬鬆，弱化了商務感。

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其他的配置呢，還需要等進一步官方宣佈。我們再結合下市場表現，來看看現在上銀河M8晚不晚？能確定的，經過近兩年市場表現，這種新能源家用SUV非常契合當下的家庭換車需要。

同時，像鴻蒙智行、理想、蔚來等爆款車型在市場銷量表現上，也很可觀。當下市場的換車需求，也已然轉型，更願意為空間、舒適、智能化配置、更低的用車成本等付款。但是目前有點卷不動了，因為競爭的加大、純電技術的成熟、市場需求的日漸縮小，銀河M8選擇在今年冬季上市，難免覺得時機有點晚了。

所以需要放大自身的差異化優勢！而銀河M8的大招，就是性價比。根據行業預測，這台銀河M8 ，有很大的可能，把起售價格捲到15–16萬左右！那還說什麼啊！

15、16萬入手5.2米的插混大五座？日常城市通勤純電夠用，節假日出個遠門虧電油耗也有性價比？甚至有錢的上頂配，估計也20萬內了？直接激光雷達、CDC、四驅等等什麼都堆到頂。

當然，肯定也有不足之處嘛，價格在這裏。到時候看有什麼取捨，估計入門版本的話內部配置會差點意思，不過頂配也差不了，銀河M9就是直接的參考答案。

總之，不管時機對不對，銀河M8只要性價比足夠高，自然有市場了。你們覺得這個價格會多少萬起呢？

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