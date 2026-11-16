SUV低成本改裝！30歲男斥¥7000加裝基本起居設施　不租樓改住車

在內地，有一位30歲的王先生為減輕每月租金壓力，決定退租住所，將日常通勤使用的SUV改裝為可居住的床車。



整個改造投入約7,000元（人民幣，下同），未對車身結構進行大幅調整，重點聚焦於滿足基本起居需求。他將後排座椅重新調校並放平，形成平整的睡眠平台，再鋪設床墊與被褥，構成一張簡易但實用的車內床鋪。

同時加裝遮光窗簾以保障夜間私密性，配置簡易收納箱用於整理生活用品，並安裝照明設備以應付晚間照明需要。經過這些優化，這輛普通SUV便兼具了交通工具與臨時居所的雙重屬性。

經過優化，這輛普通SUV便兼具了交通工具與臨時居所的雙重屬性。（微博@九派新聞）

目前，他每晚將車輛停放在公司停車場，憑藉員工身份享受優惠，日均停車費用約為12元。洗漱利用公司洗手間完成，洗澡則通過購買健身房單次收費解決，每次花費20元；衣物儲起後定期送回家中清洗，平日產生的垃圾亦會用膠袋裝好，再掉進垃圾桶。

王先生坦言，床車生活遠比租房複雜。夏季尤為考驗耐受力，車載排氣扇降溫能力有限，後期不得不添置流動冷氣機；燃油車若需通風只能開窗，又影響車內隔音效果。所幸公司園區夜間環境安靜，整體休息質量尚可接受。

至今已持續半年，他已逐漸適應這種生活方式。通勤時間幾乎歸零，上午9時上班，可從容睡至8時40分再出發。但他也明確表示，這種方式僅屬個人選擇，不具普適性，也不建議多數人效仿。

這一以車代居的生活實踐引發公眾關注與討論。部分人表示理解，認為這是年輕人在現實壓力下作出的務實應對，能顯著降低居住成本，緩解經濟壓力；另一些人則持保留態度，指出車內空間狹小、設施簡陋，舒適性與安全性均有限，僅宜作為短期過渡方案，難以支撐長期穩定生活。

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