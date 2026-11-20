比亞迪科技焦點力作、全新旗艦力作——方程豹鈦9已正式上市，定義全維硬派新境，售價27.99萬元（人民幣，下同）起，置換驚喜價27.39萬元起。



作為比亞迪2026收官之作，鈦9首搭比亞迪最新科技成果「摺疊智艙」和「DMS超級混動全能平台」，定義全維硬派新境，以全新重磅黑科技、全面領先的豪華品質，成為比亞迪向豪華市場再進一步的重要戰略部署，也是目前市場上唯一無二的「個性豪華」新旗艦。

比亞迪科技焦點力作、全新旗艦力作——方程豹鈦9正式上市，定義全維硬派新境。（方程豹）

比亞迪方程豹鈦9軚盤居然可以摺疊：

+ 14

鈦9頂配版首搭量產比亞迪科技創新重大技術成果——摺疊智艙，此技術是摺疊軚盤在汽車領域的首次正式量產，也是比亞迪佈局L3、L4智能駕駛的重大成果。比亞迪成為全球首家率先實現摺疊技術上車量產的車企，同時在鈦9上實現了率先搭載上市及量產交付，正式開啟下一代智能汽車新變革。

方程豹鈦9集合了「摺疊智艙」、「DMS超級混動全能平台」、閃充及二代刀片、雲輦-A、天神之眼B、5D座艙等一系列比亞迪最新的「皇牌」科技，大幅提升產品的科技含金量，成為2026最值得買的旗艦新標竿。

顛覆百年汽車工業 鈦9搭載比亞迪摺疊智艙量產上市

一百多年來，汽車一直圍繞著軚盤設計座艙。然而，從電動化到智能化，比亞迪一直在不斷突破汽車技術的邊界。現在比亞迪開始讓軚盤為人的空間重新設計，顛覆汽車延續百年的空間格局。

鈦9摺疊智艙版首搭比亞迪科技創新重大技術成果——摺疊智艙，涵蓋了摺疊軚盤、躺平座椅、數碼底盤、以及智慧生態四維聯動。此技術是比亞迪面向L3、L4智能駕駛所做出的研發創新和技術儲備，鈦9作為比亞迪科技豪華戰略的重要一步，也成為了該技術的首搭車型，率先實現搭載上市及量產交付。

鈦9的摺疊軚盤，摺疊動作平穩有序，整個收納過程控制在10秒內，聲音還非常小；還支援離車泊入「邊泊入邊摺疊」，泊出時「邊泊出邊展開」。除了收得又快、又穩、又安靜，摺疊軚盤更是行業首創0°至180°大角度摺疊，而且既耐用又好開，在高頻啟停下壽命可達80,000次。

躺平座椅，20秒一鍵躺平，靠背後倒至最大躺角165°，腿部抬升至最大膝角157°，同時支援18向全維調節，無需拆卸頭枕、無需下車，讓你的身體被均勻承托。

線控數碼底盤，可以根據車速和駕駛場景實現無級調節。低速時，小角度也能大轉向，調頭、泊車一次過輕鬆完成；高速時，輕輕一撥，轉向切線絲滑又順手。

此外，鈦9還有更多智慧生態。上市即搭載行業首個AI超級智能體「迪迪蝦」；還搭載比亞迪智慧生態2.0，無弦結他、電動行李箱、寵物防丟器、車家互聯等都能全面聯動；搭載1.1米全景PHUD天際屏幕，與中控巨幕屏幕「雙屏幕協同」，讓座艙互動更加高效有序；還有前排小桌板、休憩配件，以及點頭迎賓、迪迪拍拍等有趣的互動功能，一應俱全。

【延伸閱讀】比亞迪BYD頂級旗艦仰望鼎曜 鑲137顆寶石兼純金車標 落水更識浮（點擊連結看全文）

+ 6

集合比亞迪插混全能優勢 鈦9搭載比亞迪DMS高端混動上市

鈦9首發首搭比亞迪歷史以來最強和最全面的混動平台——DMS超級混動全能平台。

S代表「SUPER」，DMS致力於解決全工況、全場景、全地形、全維度能力的兼得問題，它將DM-i、DM-p、DMO三大技術核心優勢聚合在了一起，讓鈦9這樣一輛全尺寸的大型SUV能夠實現「性能、操控、安全、能耗」4大維度的極致平衡，擁有「大而強、大而靈、大而穩、大而省」的產品體驗，開創了全新高端插混旗艦價值。

鈦9搭載1.5T的高效插混專用引擎，還擁有前後總功率高達400kW的雙摩打，0-100km/h加速只需要4.8秒，擁有「大而強」的強悍動力。

5.3m的鈦9「大而靈」，能蟹行也能豹行。進入到擁擠、狹窄、或者滿是障礙物的城區小路，鈦9可開啟蟹行模式，實現自在穿梭的蟹行滑移。在低抓地力路況下，鈦9還可開啟豹式調頭，其極致轉彎半徑還能達到3.55m，輕鬆應對。

對於一台大型旗艦SUV來說，鈦9更是「大而穩」。不管是日常公路，還是冰雪濕滑、強風積水，或是突發撞擊；從城市高速，到戶外複雜地形，搭載了DMS的鈦9都能在不同駕駛狀態下擁有優異的穩定表現。

鈦9的動力可以很強，轉向可以很靈活，不同路況下可以很穩，同時能耗也可以很出色。鈦9的百公里油耗為6.4L，CLTC純電續航至高400公里，滿油滿電綜合續航1,630公里。日常通勤，滿電都能用一週；長途出行，滿油滿電能跨越大半個中國。

五感奢享六座皆尊 鈦9成為新奢豪車天花板

依託3,130mm超長軸距與方盒子造型、3,448mm乘員艙有效長度、1,610mm乘員艙有效寬度，配合平均1,000mm三排頭部空間，讓鈦9有著遠超同級的90%空間實用率。全車擁有至多59處儲物空間，尾箱常規容積達到655L，第三排完全放倒後最大擴展至1,245L，另有60L下沉儲物空間，既能從容裝下六人家庭的日常行李，也能滿足露營裝備、戶外器材及長途旅行的大件裝載需求。

鈦9打造五感沉浸的5D座艙，覆蓋視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺全維度體驗，讓每一個座位都是VIP，奢享質感直接拉滿。

視覺上，全車至高支援10屏幕互聯，首搭30吋全景巨幕屏幕，還有21.4吋中排吸頂屏幕、6.6吋中排可拆卸屏幕等；聽覺上，搭載31個揚聲器的法國高端Devialet（帝瓦雷）音響；觸覺上，首發首搭全球首款副駕零重力搖椅，中排搭載雙零重力座椅，通風加熱按摩覆蓋全車座椅，還配備了石墨烯遠紅外線加熱系統，打造寰宇暖艙。

嗅覺上，首搭納米水離子冷氣機，結合大師香氛與iPMS主動防暈調節，帶來清新舒適的座艙空氣；味覺上，搭載11.3L雙門雙層冷暖雪櫃，支援-6℃至15℃製冷與35℃至50℃製熱，無論夏日冰飲還是冬日暖飲都能輕鬆滿足。

鈦9對第三排的舒適性，也同樣拿出了旗艦級標準。第三排全部具備獨立通風、加熱、10點按摩等功能，可以說是行業獨有；甚至還專門設置了獨立可控的老闆按鍵，讓乘客自己就能調整前面的中排座椅，真正實現了三排平權、六座皆尊。

重塑高端旗艦價值 鈦9開創個性豪華新時代

縱觀百年汽車工業，經典豪華品牌用時間積累了深厚的設計與品質，也建立了自己的行業標準。但今天的豪華汽車，儼然進入了一個全新時代。

鈦9在致敬百年經典豪華的同時，又站在中國新能源汽車的領先技術優勢上，用領先的技術，開創了個性豪華的全新時代。該有的豪華標準，鈦9一樣不少；而超越豪華的全新體驗，鈦9還有更多。

鈦9不僅擁有以天地寰宇美學為理念的全新美學外觀設計，還有多項全新高新科技，包括後輪轉向、iATS智能全地形識別系統、雲輦-A智能空氣車身控制系統（雙腔氣壓懸掛）+雲輦預瞄系統，以及還有比亞迪二代刀片電池及閃充技術、天神之眼B、高速爆胎輔助穩定控制系統等；更有遠超同級的全新豪華體驗。

以上不只是配置，更是鈦9作為科技旗艦獨一無二的超高含金量，也是方程豹在2026年給用家的最大誠意，從此讓豪華不同以往，重新定義「科技新奢」的價值天花板。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】