GTA 6攻略，第3章後無限刷錢方法，10分鐘刷20萬！《GTA 6》玩到第三章，之前搜過的啤啤熊貨Van，還有另一種賺錢玩法。今次要用 Jason 和 Lucia 分頭行動：一人留在貨倉搜物資，另一人在買家泰龍身邊等收貨。利用切換角色令毒品不斷刷新，再用「飛車兄弟」將滿貨的貨車送到買家面前，就省卻了每次裝滿袋都要親自來回送貨的時間。



第一步｜第三章解鎖泰龍，兩名主角分頭就位

這套方法要先解鎖第三章的買家泰龍。以下用 Jason 負責取貨、Lucia 負責賣貨作示範，兩人可以對調。先操控 Jason 打開大地圖，找出「南罪惡戴爾郡」幾個大字右下方的貨倉（參考下圖位置）。到達後留意外圍停泊的貨Van，將準備用來裝貨的車逐架登記為個人載具。這款貨Van可以放十袋貨，而且會無限刷新，只要玩家車庫有位，就可以登記多幾架為個人載具，提高刷錢效率。登記好後切換至 Lucia，前往泰龍收貨的位置，讓她留在那裏。

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第二步｜找啤啤熊貨Van拿毒品

切換回 Jason，在貨倉內外找出兩架車身印有啤啤熊圖案的貨Van。走到車尾拿走車內的高價物品。第一次刷可以入辦公室開夾萬，但之後再刷時，夾萬就不會再有東西。拿完毒品後回到登記了的貨van放袋。

第三步｜切去 Lucia 再立即切回，重複取貨

切換至正在泰龍身邊等候的 Lucia，然後立即切回 Jason。貨倉內外的啤啤熊貨Van會刷新高價物品。返回剛才取貨的位置，不斷重複以上步驟，直至個人貨Van車尾不能再放貨為止。

第四步｜用「飛車兄弟」送車，取出貨物交給泰龍

操控 Lucia 使用「飛車兄弟」服務，將載滿物資的已登記貨Van逐架送到泰龍附近。每架車送到後，駛到泰龍家樓下的停車場。上2樓找泰龍售出貨物，就可以即時到帳！記者實測每次只要約5分鐘就可以完成一車，如玩家登記2～3架車同時刷，10分鐘刷20萬完全不是問題，輕鬆完成家庭儲蓄要求，買車庫、武器也不用再擔心沒錢。

特別提醒各位玩家，此刷錢循環切勿拖延至章節尾聲才執行！因為第3章最後一個主線搶劫任務「The Cartel Heist」為劇情上的「不可逆轉點（Point of No Return）」。一旦啟動該任務並跨入第4章，Jason 與 Lucia 將會因劇情發展暫時分道揚鑣數個小時，屆時雙主角互切刷新與飛車兄弟連動收貨將完全無法使用。因此務必在接下Sinfrontera National Bank搶劫前，趁第3章雙人合拍之際刷足家庭儲蓄、頂級改裝戰車與重型武器資金！



陳錦洪（Jeff Chan）

《香港01》記者，深耕「數碼生活」及「遊戲動漫」領域，第一手為讀者送上熱門遊戲評測、電競動態與實用科技新知。致力以客觀真實的玩家角度，解構遊戲攻略與數碼潮流，帶領大家走在科技娛樂最前線。

