GTA 6 攻略，開局3分鐘速賺大錢$17,000｜《GTA 6》開局想賺第一桶金，地圖北面的紅色貨倉值得走一趟。玩家到貨倉搜出一袋面值 6,000 元的有標記鈔票，以及一張可賣 6,000 元的收藏卡。連同其他黑市貨物，一趟收益約 $17,000，以下逐步教大家賺開局資金，快速完成 $5000家庭儲蓄任務。



第一步 從安全屋出發，找海邊紅色貨倉

打開地圖，以Jason的安全屋為起點，將地圖向北移到哈姆雷特（Hamlet）一帶。跟著看地圖右下方的海岸，放大後會見到一組靠海的長形建築，目標是靠近彎路的紅色貨倉。入口是一道白框小門，旁邊有黃色告示。

第二步 入門先取錢袋，記住這 6,000 元仍要交貨

進入紅色貨倉後，地上有多款可拾取的武器，包括衝鋒槍及突擊步槍。想賺錢就要繼續找地上的運動袋，行近後按畫面提示搜取，可獲面值 6,000 元的有標記鈔票，這袋鈔票要帶到 Brian 的倉庫處理。

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第三步 揭開貨車車尾，倉內倉外各有一車啤啤熊

錢袋附近停着一輛貨車，打開車尾會見到一排啤啤熊。行近車尾按搜掠提示，可以取得黑市貨物。搜完第一架車，記得打開旁邊的捲閘。 閘外還有另一輛載着啤啤熊的貨車，同樣要到車尾搜一次。

第四步 沿貨車右側返回倉內，搜盡夾萬

搜完閘外的貨車，沿車輛右邊往貨倉深處走。打開內門後繼續搜集沿途物品，再前往有掛鐘及文件櫃的辦公室。房內有一個綠色夾萬，按遊戲提示打開，取走裏面的財物。這裏最值得留意的是一張 Leroy Rook 稀有收藏卡，以及夾萬內的現金與違禁品。

第五步 收藏卡拿去當舖，其餘貨物交給 Brian

離開貨倉後，先到哈姆雷特的當舖，跟店主交易，選擇剛才取得的收藏卡。店主的收購價為 6,000 元。之後再到 Brian 的倉庫，將有標記鈔票及搜來的黑市貨物交給他處理。這部分要等一段時間才收到款項。