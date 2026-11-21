看過首集《狂野時速》，相信不少人都認得保羅獲加（Paul Walker）駕駛的螢光綠色三菱 Eclipse。《GTA 6》在罪惡城東面一間私人車房，收藏了一架向這部經典跑車致敬的 Maibatsu ’97 Penumbra，連車身拉花也呼應電影版本。玩家在遊戲初段解鎖自由探索後，便可前往取車。沿途最容易錯過的，是過橋後第一個路口。



第一步 沿罪惡城東岸找橋，上島後第一個十字路口左轉

先打開地圖，目標是罪惡城（Vice City）與 Vice Beach 之間的 威斯普奇島（Vespucci Island）。如果剛開局，地圖上仍有大片區域未探索，可以直接沿罪惡城東面的海灘駕駛，找到一條伸向海中心、連接小島的橋，再沿橋駛上島。上島後，在第一個十字路口左轉，然後望向右手邊。轉彎後遇到的第一間屋就是目的地。跑車停在室內，沿街看不到它的綠色車身；認路時，找屋旁的車房和側門最直接。

第二步 從車房側門進入，同一幅牆有兩個開關

泊車後步行到車房旁的小門，按遊戲提示進入，車房警報便會響起。這時先往房內最深處走，與牆上的警報面板互動，關掉警報。接着留在同一幅牆前，找出車房門開關，按下後打開大閘，便可返回綠色跑車旁上車。

第三步 登記新車

上車後從已打開的大閘駛走。如果打算替座駕影相留念，駛離小島後可先去改裝店或油站，把剛才打破的車窗修好。這個《狂野時速》彩蛋最值得留意的就是原有拉花，取車時已經配好，毋須另外改色。