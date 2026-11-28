當 Sony MDR-3R USB-C 有線耳機 喚醒 1979 年隨身聽年代的復古輪廓，日本音響品牌 final 同期端出走無線輕量路線的 final PORTA，，香港定價為 HK$698（日本定價 12,800 日圓）。以僅約 40g 的機身與克制美學切入日常穿搭。它不走張揚懷舊路線，而是用細膩結構與溫暖調音，讓耳筒成為安靜陪伴生活的日常物件。



final PORTA 耳機豐澤網店直購連結：

橙色耳罩版 橙色耳罩版

日本音響品牌 final 同期端出走無線輕量路線的 final PORTA，以僅約 40g 的機身與克制美學切入日常穿搭。

final PORTA 不走張揚懷舊路線，而是用細膩結構與溫暖調音，讓耳筒成為安靜陪伴生活的日常物件。

final PORTA 憑什麼在復古耳筒熱潮中走出日系簡約氣質？

final PORTA 的迷人之處，在於把「減法」做得乾淨俐落。它採用 SUS304 不鏽鋼打造「Airwire」結構，以約 1 毫米金屬線支撐佩戴，把重量壓低至約 40g，減少頭頂壓迫感，也能自然貼合不同頭型。搭配可換色耳墊設計，不論是深色低調感還是略帶暖意的點綴，都像白襯衫與帆布袋般耐看，不會搶去穿搭焦點。

它採用 SUS304 不鏽鋼打造「Airwire」結構，以約 1 毫米金屬線支撐佩戴，把重量壓低至約 40g。

搭配可換色耳墊設計，不論是深色低調感還是略帶暖意的點綴，都像白襯衫與帆布袋般耐看，不會搶去穿搭焦點。

你一定會毛入為主，以為外表像裝飾品般的 final PORTA 定必「中看不中用」。final PORTA 使用的 27mm 動圈單元，聲音絕不含糊， 調音著重人聲厚度與中低頻實體感，避免輕量耳機常見的單薄聽感。既非入耳機IEM，結像竟比想像更實淨，開細音量人聲也是很清晰的。耳墊雖然夾得不緊，想不到竟帶來意料之外的低音感，令記者非常滿意。

final PORTA 調音著重人聲厚度與中低頻實體感，避免輕量耳機常見的單薄聽感。

配合藍牙 5.4 連線與最長約 8 小時播放續航，日常通勤或午後看書都能自在聆聽。雙邊分立式按鍵則讓播放、暫停與切歌維持直覺簡單，符合日系器物一貫的低干擾邏輯。

想不到 final PORTA 使用的 27mm 動圈單元，聲音是絕不含糊。

final PORTA 左／右兩邊耳機都各有一個USB-C充駁口，需要單獨充電，當駁上跟機附送的Y字型雙頭USB-C充電線，意想不到地似一對有線耳機呢。（但留意此線僅能充電，無法播放音樂。）

final PORTA 左／右兩邊耳機都各有一個USB-C充駁口，需要單獨充電。

當駁上跟機附送的Y字型雙頭USB-C充電線，意想不到地似一對有線耳機呢。（但留意此線僅能充電，無法播放音樂。）

final PORTA 規格與價錢一覽

機身重量：約 40g

頭帶用料：SUS304 不鏽鋼 Airwire 金屬線頭帶

單元：左右獨立單元發聲單元與頻響27mm 動圈單元

頻率響應：20Hz–20kHz

藍牙與音訊編碼：Bluetooth 5.4；支援 SBC、AAC

電池與續航力：內置共57mAh電池、最長連續播放約 8 小時

其他功能：充電約 1.5 小時防水等級、IPX4 防潑水

配件：左右單元配 USB-C 充電埠，

機身顏色選擇：黑色、橙色（耳機只跟一隻色耳墊、需另購）

建議零售價：HK$698（ECT/3188 0767）

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同場加映：三款風格各異的耳筒選擇

1MORE Classic HQ36，以黑膠紋理搭配金屬與皮革營造復古格調，機身重約 193g，支援藍牙 6.0 與有線雙模式及 LDAC 解碼。建議售價：HK$429（OPUS CP：9723 5623）

1MORE Classic HQ36 直接購買連結｜豐澤網店

1MORE Classic HQ36（建議售價： HK$429／OPUS CP：9723 5623）

FiiO EH11，把透明外殼與木質旋鈕結合，機身約 92g，並支援藍牙 6.0 與 LDAC 編碼，帶出帶點俏皮的復古未來感。建議售價：HK$298（Carve Link／2364 6401）

FiiO EH11 藍牙耳粢直接購買連結｜豐澤網店

FiiO EH11。建議售價：HK$298（Carve Link／2364 6401）

Nothing Headphone (1) Pro：走透明工業美學並結合金屬與玻璃材質，重 327g，支援 LDAC 與 USB-C 連接，風格更前衛俐落。建議售價：HK$3,299

Nothing Headphone (1) Pro 直接購買連結｜豐澤網店