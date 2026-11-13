Sony有線耳機MDR-3R登場　致敬初代Walkman　推《怪奇物語》版

近年復古風潮持續席捲時尚與科技圈，從底片相機、有線耳機到實體音樂載體，都再次成為年輕世代追捧的對象。如今，Sony也決定讓自家最具代表性的經典設計重返市場！



品牌正式發表全新MDR-3R有線耳機，以1979年初代Walkman隨附的MDR-3耳機為原型，幾乎完整保留當年的復古造型，同時導入USB-C連接介面，讓誕生近半世紀的經典設計重新融入現代人的日常生活。更令人驚喜的是，Sony這次還同步攜手Netflix人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things），推出充滿1980年代氛圍的特別版本。

品牌正式發表全新MDR-3R有線耳機，以1979年初代Walkman隨附的MDR-3耳機為原型，幾乎完整保留當年的復古造型。（Sony）

Sony MDR-3R詳細介紹：

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重現1979年初代Walkman經典設計

回顧Sony的音樂產品歷史，1979年推出的初代Walkman TPS-L2，不僅改變了人們聆聽音樂的方式，更讓「隨身攜帶音樂」成為一種全新的生活文化。當年搭配Walkman推出的MDR-3系列耳機，也憑藉輕量化結構、金屬質感頭帶與鮮明的泡棉耳罩，成為那個年代極具辨識度的設計。

這次登場的MDR-3R，延續原版耳機簡潔俐落的輪廓，採用纖細頭帶與開放式貼耳結構，並隨附經典藍色及橘色可替換耳墊，讓使用者能依照穿搭風格自由切換。就連產品包裝與說明書，也融入當年的設計元素，試圖完整重現Walkman黃金年代的復古魅力。

值得一提的是，MDR-3R的重量僅約38g（不含耳機線），相較現今動輒超過200g的無線頭戴式耳機，展現出截然不同的輕巧佩戴體驗。

復古外型搭配USB-C 經典有線耳機也能接上現代手機

雖然外型向1979年致敬，但MDR-3R的內在配置則經過現代化調整。Sony保留原版23mm驅動單體的設計規格，並重新調校聲音表現，強調自然的人聲、均衡的音色，以及更符合現代聆聽習慣的聲音細節。

連接方式則從傳統3.5mm耳機接頭改為USB-C，能直接搭配支援的智慧型手機、平板與其他裝置使用，不需要藍牙配對，也無須擔心電池續航問題。此外，耳機線上還整合咪高峰與線控功能，方便使用者接聽電話及控制音樂播放。

在真無線耳機與主動降噪技術已經成為市場主流的今天，Sony反而選擇重新推出一款功能相對單純的有線耳機，某種程度上也呼應近年年輕族群，重新擁抱復古科技產品的趨勢。比起追求更多功能，MDR-3R更強調音樂、設計與日常穿搭之間的連接。

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攜手《怪奇物語》推出特別版 重現Max經典耳機造型

除了標準版本之外，Sony也同步推出MDR-3R《怪奇物語》特別版，將影集中的1980年代美學融入耳機設計。

探索 MDR‑3R《怪奇物語》別注版。與 Netflix 熱門劇集聯手打造，設計靈感源自《怪奇物語》中的 1980 年代世界。（SONY）

熟悉《怪奇物語》的影迷，對於角色Max戴著耳機聆聽音樂的經典畫面肯定不陌生。這次特別版便從Max的耳機造型與影集中的「顛倒世界」（Upside Down）汲取靈感，換上紅色與黑色耳墊，並加入《怪奇物語》專屬雕刻標誌及特製包裝。

對於喜愛復古科技、影集周邊或Sony經典產品的收藏玩家而言，這次聯名無疑又多了一項值得關注的單品。

Sony MDR-3R售價與上市資訊

根據Sony官方公布的資訊，MDR-3R系列於2026年11月起陸續上市，香港建議售價如下：

款式 香港建議售價 MDR-3R 標準版 HK$379 MDR-3R《怪奇物語》特別版 HK$459

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