Nothing Headphone (1) Pro深度評測｜透明降噪耳機演繹極致音色

Nothing Headphone (1) Pro深度評測｜Nothing最近推出全新專業級耳機「Headphone (1) Pro」不單回歸純粹的物理聲學，更找來BTS成員 V 擔任全球品牌大使。這一款全新頭戴式耳機直接塞入三個獨立驅動單元，將低、中、高頻完全分拆處理。配合防刮玻璃透視機身，帶來極具侵略性的視覺與聽覺衝擊。記者就將耳機入手實試一星期，看看新耳機值不值得大家入手。



Nothing Headphone (1) Pro深度評測

透明工業美學升級：9H玻璃透視機身與輕量化鈦金屬工藝

外觀設計向來是 Nothing 的拿手好戲，耳罩外側覆蓋了一層防碎防刮的 9H 玻璃，用家可以直接透視內部複雜的三驅動單元架構。機身框架捨棄了傳統鋼材，改用精密加工的金屬與鋁合金製作，將整體重量大幅壓低至 327g。金屬冷冽與玻璃通透互相碰撞，令耳機的外型看起來極具未來感。耳機頭帶經過加寬處理並配上加厚襯墊，配合自適應貼合設計，能有效分散頭部壓力。日常佩戴更為舒適，機身更加入 IP52 級別防水防塵規格。

而實體按鍵的佈局同樣直覺，音量控制與降噪模式切換依賴滾輪操作。隨盒附送的硬殼保護套卻重達 384g，採用半開放式設計。這或許會讓部分追求極致輕便的用家感到猶豫。經過一星期的實測體驗，這款保護殼雖然造型獨特，但光面材質極其容易刮花，抗刮能力甚至不如耳機本體，用家攜帶外出時必須加倍留神。

今代Nothing Headphone (1) Pro 無論外型及音質都比上代大為進化

全新設計的硬殼保護套稍重，而且光面設計極易刮花，要小心使用。

三單元聲學架構實試：物理分頻衝擊感與大都會錄音室調音

音質絕對是今代升級的最大亮點，機內捨棄了常見的單一 40mm 動圈，改用極為罕見的三單元架構。40mm 低音動圈、精密動圈以及全新的 xMEMS 高音單元各司其職，提供覆蓋 20Hz 至 40kHz 的超寬頻率響應範圍。物理分頻設計帶來了驚人的聲音分離度，低音下潛極深、高頻清脆俐落。試聽節奏強烈的電子音樂時，低頻重擊感拳拳到肉。

而今次Nothing更特別找來大都會錄音室（Metropolis Studios）合作調音，預設的 Studio B 動態空間音訊模式能精準重現旗艦錄音室的聲學特性。左側耳罩內側隱藏了一組名為 Flat 的實體撥鍵，一鍵關閉數碼音效，還原最純粹原音，對音樂創作者來說極具吸引力。

無論音質及降噪效能都比上代出色

主動降噪與電量評測：10麥克風隔音實測與68小時續航表現

相比比以往更出色的音質，主動降噪的表現則呈現出另一種實用哲學。官方指出全新的 10 麥克風系統能提供更精準的環境噪音過濾，耳罩內部更特別新增了 8mm 厚的矽膠擋板，形成一道強效的隔音屏障。實際在喧鬧的市區街道與刮風環境下測試，物理隔音結合演算法確實能大幅減弱背景噪音，但依然能聽見部分尖銳的高頻聲響，降噪感自然，雖然未達頂級水平，但仍足夠使用。如果你極度追求與世隔絕的寧靜，Sony或Bose，甚至Apple AirPods Max 依然是更強悍的選擇。

電池續航力方面，關閉降噪後可將續航擁有高達 68 小時的驚人表現。雖然比之前的Nothing Headphone（1）的80小時續航力，稍為減少，但因為今次需要推動3個單元，加上耳機內部複雜的物理架構與支援快速充電的便利性，稍微犧牲一點時間換取發燒級聽覺享受，這筆交易依然十分划算。

高達68小時的續航力，日常使用非常足夠。

經過連日實試，音色通透與造型搶眼絕對是其最大本錢。它沒有盲目追逐極致的降噪數據，反而透過扎實的三單元硬件與專業調音，為追求聆聽樂趣的用家提供了一個極具個性的選擇。

可以利用手機專用app來調節音質及不同耳機設定。

機身透視玻璃與金屬的組合，加上韓國巨星的加持，走在街上絕對能吸引途人目光。造工扎實，外型搶眼。對於重視聲音層次與質感的樂迷而言，那一點點降噪能力的妥協以及略顯嬌弱的光面保護殼，完全可以接受。高達 192 kHz 的高保真音訊傳輸與五款全新自訂 EQ 設定檔，足以彌補其他方面的微小不足。

Nothing Headphone (1) Pro 售價為 $3,299。