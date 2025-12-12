CCD數碼相機、Kodak迷你相機…Gadget界今年流行Retro復古風，來自瑞典的耳機品牌MONDO，其熱賣復古風格藍牙耳機MONDO On-Ear Freestyle，似足80年代聽Sony Walkman時必用、耳機面有橙色海棉的頭戴式耳機，最近香港新推出霧黑新透明機殼限定版（限定3000對），定價$699很適合買來做聖誕禮物。



MONDO ON-EAR FREESTYLE｜黑撞橙最夾iPhone 17 Pro

MONDO ON-EAR FREESTYLE 不只一味得個樣扮懷舊，更將80年代的Analog操作感融入設計。記者尤其喜歡它將左右耳機面設定為兩個巨型旋扭鍵，用手指篤實面板轉轉轉：左耳跳歌、右耳調節音量，由外觀至操作都很80'S。配色更與iPhone 17 Pro 宇宙橙色很夾。（MONDO On-Ear Freestyle Limited Edition 霧黑透明色限定版 售價：$699/ 一般版 售價：$599）

MONDO ON-EAR FREESTYLE藍牙耳機 $599 玩80年代Walkman 懷舊風格

自由更換耳棉配色｜百搭襯衫

除基本黑／白／透明版以及全新霧黑透明版，簡約設計的機身，可以再自由更換耳棉（霧黑透明版的耳棉分別有橙色、黃色、灰色），配合不同穿搭打扮。

Sunny試戴MONDO ON-EAR FREESTYLE藍牙耳機（＠miss.sunnnyy／鍾世傑 攝）

MONDO On-Ear Freestyle Limited Edition 產品重點

• 最新霧黑配色全球限量 3,000 隻

• 附送全新色系灰色、黃色及經典橙色共三款海綿

• 80 年代的復古風格設計，配合全新技術及工藝

• 36mm 動圈單元，配合全新開發獨特結構，防止聲音洩漏並控制低音增強

• 5.3 藍牙規格，ENC 雙麥克風高清通話技術

• 1.5 小時充電，播放時間達 28 小時

• USB-C 充電

•售價$699（Soundwave Audio 2771 8209）



MONDO ON-EAR FREESTYLE 更襯Y2K風

除了MONDO ON-EAR FREESTYLE，還有已經率先發售的MONDO DUAL DRIVER OVER-EAR 罩耳式藍牙無線耳機，它同樣有透明機身選擇，連香港地下偶像icon人物770都戴過，hk01有另文介紹：頭戴式耳機成Y2K穿搭必用飾物｜MONDO Over-Ears 外型前決5款推薦（＄1280）

已經率先發售的MONDO DUAL DRIVER OVER-EAR 罩耳式藍牙無線耳機（鍾世傑 攝）

Sunny試戴MONDO DUAL DRIVER OVER-EAR 罩耳式藍牙無線耳機（＠miss.sunnnyy／鍾世傑 攝）

MONDO BLUETOOTH SPEAKER 藍牙Boombox 焚機唱K

記者自己就好喜歡這部藍牙喇叭「MONDO BLUETOOTH SPEAKER」，有別Marshall 那種Rock友懷舊結他amp風格，而是80年代Pop歌retro風，你老豆老媽子細個一班同學仔去BBQ，必定會有人帶這種Boombox手提卡式機去「焚機」聽：我直入元朗你老豆疊羅漢。跟機還加送卡拉OK咪，增加了多一份港式回憶，似足外傭假日去中環唱K的感覺。（售價：$3,280／現正接受預訂／預計 2024 年 1 月發售）

藍牙喇叭「MONDO BLUETOOTH SPEAKER」，你老豆老媽子細個一班同學仔去BBQ，必定會有人帶這種Boombox手提卡式機去「焚機」。加送幾張Sunny福利圖（鍾世傑 攝）

香港發生斯德哥爾摩症候群

MONDO 於 2022 年在瑞典斯德哥爾摩成立，核心硬件設計來自曾在香港有售的耳機廠 Defunc，並與音樂廠牌 Monza及潮流生活平台 Dopest 來一次音樂、藝術、科技三合一，靚聲之餘大玩80's Retro風格。 MONDO by Defunc 將在11月尾開始在香港、澳門市場推出全線產品，早前在CWB白沙道一家潮鋪搞登陸香港派對。(MONDO 香港代理：Soundwave Audio / 2771 8209)

（鍾世傑 攝）