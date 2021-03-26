撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-26 18:08

大家有沒有試過，查看信用卡帳單才發現原來一直支付某個App的月費，而且那個 App 一早已刪除，但收費一直未斷。防毒軟件公司 Avast 公布指，App Store 和 Google Play 內，約有 204 款藏有高訂閱收費的詐騙 Apps（稱為 Fleeceware），收入高達 4 億美元。Avast 分享 6 個方法，幫用家避開訂閱陷阱。

👇👇詐騙 Apps 手法和 6 大防中招方法👇👇

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這類 Apps 雖然有提供實際的功能於用家，但大部份收費和功能不成正比。而且用免費試用和訂閱方式收費，令很多用家即使刪掉 Apps 仍要繼續支付費用，如沒定期檢查信用卡帳單的話，更容易令用家長期蒙受損失。所以用家也有責任，保障自己的帳戶，定期檢查有沒有不需要的訂閱項目。

👇👇204 個惡意收費 Apps 列表👇👇

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資料來源：Avast

同場加映：Android用戶快刪！保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

【Android APP／Google Play／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式】Android用戶要留意，可能你的手機因為下載了這些APP已被惡意程式入侵！近日有外國網絡安全網站揭發Google Play商店中有應用程式內含木馬病毒，一旦下載使用，黑客便有機會偷取甚至入侵用戶的銀行帳戶！

👇👇Android 10款APP會盜取銀行帳戶【點圖放大】👇👇

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