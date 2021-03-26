黑鯊 4 Pro評測︱為遊戲而生的手機　144Hz屏幕＋升降肩鍵新玩法

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-26 10:00

如同PC市場有輕薄本、遊戲本一樣，智能手機市場經過十多年的發展，多樣化的用户需求催生出遊戲手機這一新品類。ROG、紅魔、聯想都紛紛入場，黑鯊作為最先入局遊戲手機的廠商之一，對於遊戲手機的打磨更是業界典範。

3月23日，新一代遊戲手機——黑鯊 4 Pro發佈。新機搭載一塊6.67 吋三星AMOLED中置挖孔屏幕，支持144Hz刷新率和高達720Hz觸控採樣率，此外，高通驍龍888處理器、磁動力升降肩鍵、UFS 3.1+SSD 磁盤陣列技術、120W快充+4500mAh電池、三文治液冷立體散熱系統2.0等硬件堆料配合多元化的系統操作功能，打造了極具差異化的遊戲體驗。話不多説，一起來看下吧。

01 經典的遊戲手機設計元素

眾所周知，一般遊戲手機的造型都比較「誇張」，而黑鯊 4 Pro設計更顯「沉穩」，沒有一味追求辨識度去博人眼球，整體更偏向實用性。

首先來看背部，後置三攝模組橫向排佈於最上方，鏡頭模組下方有一枚呼吸燈，其燈效可以根據使用場景在系統中自定義設置，突顯了遊戲手機的特色。除鏡頭模組和呼吸燈之外，就只剩黑鯊的LOGO，視覺觀感上更加規整。

「X 核心」是黑鯊手機自誕生以來就一直延續的設計語言，黑鯊 4 Pro也不例外，只是它的展現形式更加純粹。隨着光線的變化，機身背面具有X核心的紋理線條將會產生不同的形態，這種扁平化表達方式不僅展現了遊戲手機的特性，而且視覺觀感更加統一。目前，除了筆者手上這台墨海黑配色外，其他配色都有這種紋理。

機身側面設計亮點頗多，首先就是右側新加入的磁動力升降肩鍵，除了可以提升遊戲操作體驗，它還支持截圖、錄屏、掃碼、健康寶等非遊戲場景下的快捷功能，實用性更高。細節上，無接觸的磁驅動方案，升降壽命有效提升10 倍，撥動鍵帽肩鍵就可以收回，完全不影響機身的美觀性。

電源按鍵集成指紋識別，位於機身右側中間偏上位置，與之相對應機身左側為音量按鍵和SIM卡槽。對稱雙揚聲器分別位於上下兩側，同時揚聲器的位置選擇也很好地規避了橫握時的遮擋問題。

值得一提的是，經過持續半年的DXO 聲學測試和調優，黑鯊 4 Pro奪得了DXOMARK音頻榜第一的位置，搭配高素質屏幕，用户在聽音樂、看視頻和玩遊戲時，視聽體驗將更加出色。當然，新機還保留了3.5毫米耳機接口，這點對於遊戲發燒友來講還是很有必要的。

總之，新機整體設計在突顯遊戲手機特徵的同時，也兼顧了旗艦手機握持的體驗。

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02 144Hz超高刷新率和720Hz觸控採樣率

屏幕方面，新機採用一塊6.67吋全新E4發光材料的三星AMOLED直屏，屏幕擁有100% DCI-P3 色域、逐片屏幕校準 Delta E≈0.35、JNCD≈0.36，峯值亮度也高達1300nit，並通過了SGS護眼認證和HDR10+認證，對比度、色準、亮度與色彩表現等方面均達到業界頂級水準。

此外，新機屏幕還支持最高144Hz超高刷新率和720Hz觸控採樣率，144Hz高刷新率可以根據遊戲內容智能適配，也支持120Hz、90Hz和60Hz三檔自定義手動調節，滿足不同用户的需求。

高達720Hz觸控採樣率，在遊戲極限場景下觸控延時相比上一代提升41%，兩者完美搭配，黑鯊 4 Pro在FPS類遊戲中，可以實現24ms的業界最低槍擊延時，這對於遊戲體驗提升是不言而喻的。

屏幕邊框方面，相比上一代有明顯收窄，黑鯊 4 Pro採用目前挖孔最小的屏幕方案，2.76mm的孔徑可以減小挖孔造成的遊戲畫面遮擋問題。高素質屏幕的加持，保障了用户在玩遊戲時的視覺體驗。

03 不止驍龍888晶片 多元化操控功能打造差異化遊戲體驗

一款遊戲手機，除了需要擁有頂配的硬件外， 更應該具備與普通旗艦不一樣的遊戲體驗。黑鯊 4 Pro搭載驍龍888處理器、滿血版LPDDR5內存和UFS 3.1+SSD 磁盤陣列技術，硬件性能拉滿。這部分我們着重來講一下，新機以頂級硬件為基礎，打造的多元化遊戲操控體驗。

將映射按鍵A/B拖動到遊戲按鍵 可使用升降肩鍵操控（中關村在線授權使用）

我們用《和平精英》做演示，進入遊戲後可以在右上角呼出「遊戲助手」，點擊操控中心，就可以設置磁動力升降肩鍵的快捷操作。

使用升降肩鍵瞄準 射擊 多指操控更高效（中關村在線授權使用）

進入操作設置界面，將映射按鍵A/B拖動到自己常用的遊戲按鍵上，比如A選擇「開鏡」，B選擇「射擊」，設置完成後就可以點擊升降肩鍵進行對應操作，開鏡、射擊和走位同步進行，多指操控快人一步。

7檔力度的壓感調節（中關村在線授權使用）

除了升降肩鍵操控，新機也升級了屏幕壓感操控。黑鯊是全球首家搭載雙區屏幕壓感的手機廠商，經過2年的技術沉澱，其壓感技術和體驗基本達到了業界最佳水準。

設置屏幕壓感 按壓屏幕映射區域就能開鏡射擊（中關村在線授權使用）

黑鯊 4 Pro支持7檔力度的壓感調節，線性馬達的振動反饋也是乾脆利落。「吃雞」過程中，左側屏幕區域映射開鏡，右側屏幕區域映射開火，我們不用找按鍵位置，按壓屏幕空白區域就能開鏡射擊，操作步驟減少，瞄準射擊自然更快。除此之外，系統還支持語音和體感操控，可以滿足不同遊戲發燒友的需求。

接下來講一個比較有趣的功能，狩獵模式。我們呼出遊戲助手，在「遊戲配置」中就可以找這個功能，開啓狩獵模式，遊戲畫面會反色顯示，更利於發現隱蔽的對手，可以説堪比外掛。總之，新機憑藉升降肩鍵和雙區屏幕壓感等功能，為發燒友打造了差異化遊戲體驗。

04 軟硬件齊發力打造滿幀遊戲體驗

要知道，現在手機遊戲越來越大，遊戲安裝、啓動的時間越來越長，這對手機存儲讀寫的速度提出了挑戰。

現在，黑鯊 4 Pro率先在手機領域，實現將UFS 3.1和SSD磁盤陣列組合在一起使用，雙磁盤同時進行存儲讀寫操作，日常遊戲安裝、開啓速度變得更快。使用Androbench實測，雙磁盤系統加持，新機連續讀取速度達到2819MB/s，對比某UFS 3.1機型的1705MB/s成績，提升非常明顯。

驍龍888處理器、高刷新率屏幕，配合全新JOYUI 12.5系統的性能調度，遊戲幀率表現非常出色。我們測試《QQ飛車》可以輕鬆達到最高畫質的120幀滿幀，《和平精英》《原神》也可以達到60幀，且高特效渲染場景幀率波動也很平穩。可以説，新機應對主流高畫質手遊都不是問題。

JOYUI12.5系統不僅繼承 MIUI 12.5 的大部分功能，像光錐動效美學、通感可視化設計、超級壁紙以及隱私保護等功能，而且更針對遊戲體驗做了一系列優化。

性能模式的切換、遊戲彈幕、遊戲音效、小窗模式等等，黑鯊 4 Pro全新升級的JOYUI12.5系統，針對遊戲的功能優化足夠豐富，基本你能想到的，新機都具備，這裏我們不再一一介紹。

05 120W極速閃充+4500mAh電池 15分鐘可完全充滿

5G網絡和高畫質遊戲都是耗電大户，沒有強續航作保證一切就談不上體驗。黑鯊 4 Pro搭載了120W極速閃充+4500mAh電池組合。百瓦快充搭配大電池，續航完全不用擔心。

實測息屏狀態下，新機充電5分鐘電量可從0%充至47%，15分鐘就可以完全充滿，充電速度極快。4500mAh大電池，中度使用一天一充不是問題。如果重度遊戲用户，那也不用擔心，120W極速閃充，幾分鐘內就可以滿血復活。

穩定的性能體驗，不僅需要強勁的續航支撐，還離不開出色的散熱。黑鯊 4 Pro搭載新一代三明治液冷散熱系統，散熱能力提升30%，實測30分鐘《原神》機身背面最高温度38.3℃，平均34.8℃，機身散熱表現出色。

而且，針對用户重載遊戲場景需求，新機搭配散熱背夾，足以保證高能耗場景下，處理器的最大性能釋放。120W極速閃充、全新三明治液冷散熱系統，新機將遊戲手機的續航和散熱能力拉到了新的行業高度，這也滿足了很多極客發燒友的高要求。

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06 後置6400萬主攝影像系統 滿足日常拍攝需求

影像方面，黑鯊 4 Pro後置三攝分別是6400 萬超清主攝+800萬超廣角鏡頭+500 萬微距鏡頭，我們直接來看樣張表現。

6400萬主攝，傳感器尺寸1/1.97吋，成像畫面色彩白平衡準確，所拍即所見；800萬像素超廣角成像，同一位置可以獲得更寬廣的畫面，同主攝類似，超廣角色彩表現上也偏寫實。當然，遇到天氣不好的情況，系統新加入的功能玩法可以完成快速的後期處理。

黑鯊 4 Pro全面支持魔法換天，無論天空顏色如何，都可以通過AI算法換成藍天、彩虹、晚霞甚至夜空等各種效果，可玩性比較高。同時它還內Vlog智能視頻剪輯功能，一鍵生成短視頻，操作更簡單。後置6400萬主攝影像系統，依託驍龍888強大AI算力，提升成像素質的同時，也帶來了更多可玩性。

寫在最後

手機同質化的今天，遊戲手機滿足了極客發燒友對於手機性能的高要求。雖然市面上主流的手遊像《王者榮耀》《和平精英》等等，普通中高端手機都能流暢運行。但是，遊戲手機卻可以創造更多需求，在遊戲體驗的差異化上，與普通手機拉開差距。

在羣雄逐鹿的手機市場裏，黑鯊專攻遊戲手機這一細分領域，經過多年技術積累，其產品受到很多遊戲發燒友的認可，在遊戲手機市場的影響力也變得越來越大。

高通驍龍888、144Hz刷新率+720Hz觸控採樣率屏幕、雙磁盤系統、120W極速閃充和以磁動力升降肩鍵為代表的多樣化遊戲操控功能，黑鯊 4 Pro集軟硬件優勢為一體，為玩家帶來了極具差異化的遊戲體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】