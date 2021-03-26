撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-26 16:56

小米 Redmi Note 10 系列香港上市｜小米在 2021 年頭幾個月大舉進行新品發布，除了早前已經在港開售的小米 Mi11 之外，相信有不少用戶都在等待小米的更平價出品，例如是即將供港、出自紅米品牌之下的 Redmi Note 10 系列。

Redmi Note 10 Pro 六大賣點力鬥旗艦機

在早前的發布會當中，小米一口氣發表了四部 Redmi Note 10 系列機種，不過來到香港，暫時就只會發售當中的兩部機，分別為最高階的 Redmi Note 10 Pro，以及作為基本款式的 Redmi Note 10，其中售價不算貴，但卻有著大量可以媲美旗艦機賣點的 Redmi Note 10 Pro 勢成小米 Fans 們的追捧對象，來到香港也只不過是$2300 有找。

👇👇👇按此看小米 Redmi Note 10 Pro 八大功能／賣點詳細👇👇👇

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👇👇👇Redmi Note 10 系列香港版本規格及上市詳情👇👇👇

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Redmi Note 10 更平價但缺乏一個「關鍵功能」？

Redmi Note 10 擁有 4800 萬像素四鏡頭、5000mAh 大電，只售＄1499 起的確有其吸引力（圖小米）

如果閣下是「價格先決」的用戶，今次 Redmi Note 10 系列在香港上市時應該會更留意售價更便宜的 Redmi Note 10，其$1,499 的售價的確相當吸引。

然而 Redmi Note 10 雖然性價比不俗，但細心留意其規格，會發現它並未有配備 NFC 功能，換言之來港上市亦未能用到 Google Pay 或八達通閱讀／增值功能，實用性自然打了點折扣，購買前要視乎自己對 NFC 功能有否需要。

同場加映：8大平價無限數據、限速月費Plan格價

日前 SmarTone 就推出了一個新的月費計劃，標榜平價而且是「真．無限數據」，在坊間都引起一陣討論，但留意它的最高上網速度會限制在 21Mbps，換言之亦即是 4G 連線、3G 速度，坊間亦有更多選擇。

《香港01》科技玩物記者就將最熱門的無限數據限速 21Mbps 月費 Plan 與 SmarTone 新 Plan 一同羅列如下，供大家簽約前一併參考👇👇👇

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