撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-26 19:33

【新疆棉】國際知名品牌H&M停用新疆棉花聲明越演越烈，內地網民及明星紛紛罷買外國貨，與名牌「割席」。遊戲界亦受事件波及，騰訊旗下手遊《王者榮耀》昨日（25日）宣布終止與Burberry合作推出新英雄造型（Skin 皮膚），內地網民都對活動取消表示支持。

新疆棉花事件鬧到全城熱哄哄，包括Adidas、Nike等國際品牌被翻出拒用新疆棉的聲明後，內地網民聲言要抵制這些品牌，明星都相繼與知名品牌終止合作關係。

奢侈品牌Burberry與《王者榮耀》合作設計新造型（微博@王者榮耀）

全球性非營利組織「良好棉花發展協會」BCI成員幾乎都受牽連，其中同屬組織成員之一，但未有回應事件的品牌Burberry，被騰訊旗下手遊《王者榮耀》單方面在社交平台宣布取消與Burberry合作設計的英雄「瑤」的新造型 「自然之靈」及「森海之靈」新皮膚。

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內地網民對於抵制Burberry及其他國際品牌事件都表示非常支持的。其實遊戲界受政治事件牽連導致終止合作的事常有發生，好像日本Hololive的直播主就曾因敏感言論，導致要取消與華碩旗下電競品牌「ROG」的直播合作。下面盤點8件曾被捲入內地政治風波事件的遊戲，你有被影響過嗎？

👇👇8個捲入內地政治風波的遊戲，呢隻遊戲竟然搞到永久停服？【點圖放大】👇👇👇

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網絡騙案無處不在，即使在網上直播親眼看到的直播主也未必是真！近日內地央視揭發有詐騙集團以美女直播主為名，詐騙粉絲過百萬元，最慘的是，公安揭鏡頭前的所有美女，全部都是假象，背後全為同一人，當網民見到幕後主使的真面目後，大呼「拳頭也硬了」。

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網紅們為了「呃Like」可以有幾盡？攀山涉水在所難免，要在眾多照片中突圍而出，當然要標奇立異，有多怪得多怪！好像早前興起到Uniqlo穿小童裝打卡，令當地Uniqlo從此禁止成人試穿童裝，引起很大牽連。這些網紅的創意打卡照有時令人太尷尬而不忍直視，甚至因為罔顧他人而發生意外。

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