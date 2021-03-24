撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

ViuTV 即將在 4 月 5 日播出新的短劇《YOLO》，以類似真人 Show 的方式講述樂壇女子組合不為人知的「真面目」。 劇中登場的女子組合多達 20 個人，自然也需要更多女演員參與製作，而 ViuTV 方面就大膽起用了不少網絡界的美女 KOL，當中更有在 YouTube、直播界已經有一定名氣的網絡女神，以下就為大家送上當中 6 位的資料。

ViuTV《YOLO》6大YouTube／直播界美女：竟見「元祖級」網絡女神身影？

出演《YOLO》女子組合的女演員多達20人，當中更有不少出身自網絡界（圖 郭爾君 alma.meow@Instagram）

今次在《YOLO》中出演的 20 人女演員，個個在演藝界都有一定資歷，除了有演員、模特兒出身的女孩，還有幾個來自網絡界如 YouTube、IG 或其他直播平台的美女，除了目前「當打」的幾個頻道中人，在名單上居然還找到了早年港產 YouTube 頻道「Bomba」的舊成員。

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同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了ViuTV 有新劇上，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

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