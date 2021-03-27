我真的不是機器人！EA帳號驗證太困難玩家崩潰：4小時都通過不到

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-27 12:00

為了預防帳號安全，許多平台在創建或是登入帳號時會使用驗證器來辨別使用者身分，如此一來也能減少「機器人」的出現。不過近期有玩家在註冊 EA 帳號時，發現其中的驗證機制（Captcha）實在過於複雜，連人類想要驗證成功可能都得花上一陣功夫。

EA 的帳號安全驗證系統採用 Arkose Labs 系統，驗證方式五花八門，像是「繩索問題」會需要從六張圖片中，找到裡面只用一根繩索組成的圖片，但由於繩索纏繞在一起，想要一眼辨別出答案其實相當不容易，而且這樣的問題甚至要回答 15 題，導致有玩家崩潰表示「花了 4 小時也解不出來」。

▼▼▼小編都完全不知道正確答案……你也可以試試自己答到嗎？▼▼▼

除了繩索問題困擾玩家以外，編編在創立帳戶時則是遇到了「需要選擇加起來等於 14 點」的骰子驗證，這對於數學苦手的編編來說實在是相當有難度，而且還要完成 15 題...（汗）

EA 帳號驗證機制相關討論在推特造成熱議，許多人因為無法在時間內回答出正確解答導致帳號創立頻頻失敗，無法順利遊玩《Apex英雄》。正所謂山不轉路轉，有用戶另尋出路，發現如果使用手機來創立帳號的話，僅需要選擇一張正確圖片即可通過認證，另外也能透過播放錄音的方式來通過驗證。只不過原本人機驗證的目的是要阻擋機器人大軍，要是問題連真人回答都如此困難的話，或許適當調整驗證難度會是對玩家比較友善的做法。

相關圖輯：「我不是機器人」不只是驗證碼 原來你每次輸入都在翻譯古書▼▼▼

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