撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-02-24 12:00

由於Steam上的遊戲百百種，尤其有很多都並非知名廠商所推出的，因此你也很難在一般媒體上看到介紹。在這個時候，往往網友所提供的評論參考就很重要了。有的時候，兩款不同的遊戲，你正在猶豫著要買哪一款時，可能一眼看見某一款遊戲好評較多，瞬間就決定是那一款了。

因此，有一個遊戲公司就這樣的妙想天開，把遊戲公司名字改名叫做「極度好評」（Very Positive），想要透過這樣的方式來爭取你的青睞。這間遊戲公司開發的遊戲叫做《Emoji Evolution》，他們先前遊戲上架的時候，遊戲只有得到10個好評。因此，在遊戲公司、開發商這邊，他們全都取名叫做「極度好評」。

其實這樣的想法可以說是相當天才，我們看看Steam的介面，平常沒有人會注意到資訊欄位的這些細節順序。我們每次購物的步驟大致是這樣，先看到有興趣的遊戲，點選進到這個介面，然後習慣性地在遊戲名稱下方的描述區域，只要看到「極度好評」的字眼出現，大致上就得到這個遊戲「應該還可以購買」的印象。接下來，按下購買的可能性就挺高的了。

▼▼▼看看這個做法真的很「聰明」，還有其實《Emoji Evolution》是玩什麼的？▼▼▼

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至於這個「極度好評」，到底是出現在哪一個欄位，我們可能不是這麼的介意。

事實上，他們的這種作法，利用了Steam 商店使用者界面的佈局，包括將遊戲的開發者和發行商名稱顯示，與評論的字體、顏色和粗細相同的設計，讓使用者得到錯誤的印象，基本上並不算違反Steam的任何規定。

不過，這件事情還是被一位用戶Simon Carless發現了，並且將這件事情於2/8日曝光出來，結果在四天之後，2/12日這款遊戲就被Steam下架，也算是一種偷雞不著。

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