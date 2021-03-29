小米Mi 11 Ultra發布實試120倍變焦、手機界最大CMOS　附香港售價

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-29 22:30

小米 Mi 11 Ultra 正式發布｜小米在 2021 年首三個月表現非常進取，幾乎每兩個星期都有新機與大家見面。繼在紅米、POCO 等子品牌上「發功」之後，小米正宗旗艦 Mi 11 系列亦在今日（3月29 日）迎來全新型號，其中傳聞已久的 Mi 11 Ultra 更以「終極真．旗艦」的身姿出現。

小米 Mi 11 Ultra 真．旗艦陶瓷機身上手

在小米 Mi 11 Ultra 正式發布前片刻，《香港01》科技玩物記者就已取得 Mi 11 Ultra 單從名字都知道，小米 Mi 11 Ultra 算是小米不久前才在港發售的 Mi 11 之「加強版」，機身的設計自然亦有所不同，主要採用陶瓷物料、鏡面材質凸顯更高階的味道。

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機背副屏幕

小米 Mi 11 Ultra 的機背除了有相當「突出」的相機模組之外，在鏡頭的右邊又加入了一個 1.1” 大小的 AMOLED 副屏幕，可以當成自拍預覽用之餘，亦可以加入 Always-On 功能設定，以更少的電力顯示時間資料。

首見特大 CMOS、小米 Mi 11 Ultra 攝力速試

在機內的主要規格方面，Mi 11 Ultra 保持 Mi 11 的高階配置，包括處理器沿用 Qualcomm Snapdragon 888、採用 120Hz 更新率屏幕、音效輸出方面亦繼續找來 Harmon/Kardon 合作等等。

然而綜觀全機規格，主鏡頭則為全機主要的升級之處，主鏡頭的像素規格雖然「只有」5000 萬像素，但底下的感光元件卻是 Samsung GN2，面積為手機界首見的 1.12／1” ，除了能拍攝銳行成象、製造更佳的散景等優點外，採用此 CMOS 的鏡頭更加入了名為「Dual Pixel Pro」的對焦技術，可以更快、更準確地進行對焦。

因為機背副屏幕的關係，後方的三個鏡頭皆可以用於自拍之用（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看小米 Mi 11 Ultra 主鏡頭試相👇👇👇

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👇👇👇按圖放大看小米 Mi 11 Ultra 各焦段鏡頭變焦試相👇👇👇

同場加推：瞄準女性用戶的小米 Mi 11 Lite

除了 Mi 11 Ultra 之外，小米在今日亦同時公布了會在香港推出平價、輕量版本的 Mi 11 Lite，其除了將處理規格下降至 Qualcomm S732G，亦將機身重量控制在 157g；輕巧機身配合粉色系配色，使小米方面將 Mi 11 Lite 定位成女性專用的日常用機。

小米 Mi 11 Ultra、Lite 規格及香港上市資訊

小米在今日發表的兩部國際版本機種都將會在香港上市，率先發售的將會是較平價的 Mi 11 Lite，至於真．旗艦 Mi 11 Ultra，雖然售價已定，但具體的上市日期以及發售時的優惠等細節還有待官方下一步公布。

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