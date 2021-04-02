撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-02 09:02

2021 首三個月眨眼已過，雖然傳統兩個科技大展都因新冠肺炎疫情而被迫延期或移師網上舉行，然而手機廠商在新品發布上反而更加把勁，數數過去幾個月的智能手機新品，居然多達 40 部之多。 《香港01》科技玩物記者在以下除了為大家羅列 40 部新機規格，亦從中挑選了 10 部 2021 年頭值得留意、或是可以考慮入手的智能手機。

40 部手機規格水平高

回首 2021 年首三個月，手機新品數量眾多，同樣規格水平亦相當高，單是數採用 Qualcomm Snapdragon 8 系處理器的出品，已有達 21 部作品之多。

小米在 3 月最後的兩日，更舉行了馬拉松式的發布會，發布大量新品，單計手機都有 3 部（圖 小米）

而如果要數最「努力」的廠商，就不得不提小米，單單在 3 月，小米各品牌就舉行了 5～6 場發布會，三個月間為大家帶來的新機種數量達到 18 部，佔 2021 年首季新機近半，相信「米粉」們絕對喜聞樂見。

👇按此一覽2021年首季40部智能手機新作規格資料👇

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2021 年首季發表智能手機十大注目新作

2021 年首季的手機市場竟有云云 40 部新作之多，確令人相當驚喜，而且值得高興的，是各大廠商除了拼規格、鬥平價以外，亦勇於加入自己的獨特賣點，使市場更為百花齊放。以下編輯就挑選了其中值得留意的 10 部手機新品。

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同場加映：全港8大平價無限Plan邊個抵？

SmarTone 早前在官網獨家提供的新 4G Plan 月費僅為＄120，而且簽訂合約期亦只得 12 個月，還是無限數據用量，驟眼對比各大電訊商月費 Plan 中當然算是相當便宜。

但留意它的最高上網速度會限制在 21Mbps，換言之亦即是 4G 連線、3G 速度。比較特別的是它的公平使用量用盡後，依然可以用到較接近 21Mbps 的速度上網，但因為網絡使用優先度會被調低，會降速多少則要視乎實際情況。

《香港01》科技玩物記者就將最熱門的無限數據限速 21Mbps 月費 Plan 與 SmarTone 新 Plan 一同羅列如下，供大家簽約前一併參考👇👇👇

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