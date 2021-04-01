撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-01 15:16

小米新Logo由日本大師原研哉教授重新設計，圖案由方轉圓，傳花了200萬人民幣，最近成為網民熱話。其實轉Logo是品牌閒事，玩具迷最愛的BANDAI、Takara、LEGO幾十年來也不斷換Logo，每次更新都有背後故事，立即回顧8大玩具品牌、歷年35款Logo！

新Logo （左）、舊Logo（右）（小米發布會）

Logo代表了廠牌的個性，經典Logo如迷你四驅車名廠TAMIYA，兩粒星星好記易認，港人更直接稱之為「孖星」。原來80年代BANDAI除了「B財團」、「笨大」外，也曾因為Logo形狀被改廣東話「花名」？

高達/變形金剛廠8玩具廠35標誌（點擊放大）

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同場加映：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了😆😆

小米十周年發布會正式更換Logo，內地網民就笑看不出新舊Logo的分別，究竟內地網民點睇？

👇👇👇內地網民點評論新Logo？【點圖放大看】👇👇👇

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