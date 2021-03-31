撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-31 13:39

小米手環 6 發表｜小米一連兩日舉行發布會，幾部手機新品自然是焦點所在，但有部份新作都值得留意，例如小米手環的新一代、Mi Smart Band 6 小米手環 6 。

小米手環 6 全新設計、力推七大賣點

小米手環系列一向以價格平絕同類產品見稱，屬於小米旗下性價比最為突出的產品線之一；今次小米手環 6 的更新，在設計上沿用了上代的彩色屏幕特點，但就改用了更大面積的曲邊全面屏裁切，再加上功能上的補強，令小米手環 6 性價比更為強大。

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小米手環 6 售價資訊

小米手環 6 在下月將會率先於中國內地市場發售，基本版 ￥229 人民幣、NFC 版則為 ¥279 人民幣，折算港幣即為 ＄280 起，繼續保持平價優勢，不過香港版本何時上市就仍然有待小米進一步評估確認。

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在經年預告後，小米終於在 2021 年頭帶來旗下首部摺疊型智能手機！從設計上看，小米 Mix Fold 並非早年雷軍指內部正研究的「雙摺」機種，而是採用類似目前已上市的 Galaxy Fold 2、Huawei Mate X2 上都用到的單內摺設計。



有「前車」可鑒，設計上小米遇到的難度自然降低不少，然而他們就在用料與及功能上花了更多心思，務求令 Mix Fold 得以從中突圍，《香港01》科技玩物記者就將之整理成以下的 8 點。

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