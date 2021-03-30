小米摺機Mix Fold發表｜摺芒+液態鏡頭、一萬人民幣有找玩8大賣點

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-30 22:26

小米摺機發表｜小米創科技界先河，一連兩日舉行「馬拉松」式的發布會，而來到第二日依然驚喜不斷，作為手機產品的壓軸，其 CEO 雷軍就在台上祭出了小米旗下的首部摺機 Mix Fold。

最大、最強？小米 Mix Fold 八大規格、賣點贏同類對手

從設計上看，小米 Mix Fold 並非早年雷軍指內部正研究的「雙摺」機種，而是採用類似目前已上市的 Galaxy Fold 2、Huawei Mate X2 上都用到的單內摺設計；有「前車」可鑒，設計上小米遇到的難度自然降低不少，然而他們就在用料與及功能上花了更多心思，務求令 Mix Fold 得以從中突圍，《香港01》科技玩物記者就將之整理成以下的 8 點。

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小米摺機 Mix Fold 上市資料

小米方面公布的 Mix Fold 定價不過是 ¥9999 起、換算為港幣即約＄12,000 左右，按初始定價而言比起 Samsung、Huawei 出品要吸引不少，即使是與更細屏幕的 Moto RAZR 5G 對比，於價格上亦能賽個平手。

然而目前小米暫時只會將小米 Mix Fold 放在中國大陸市場發售，至於包括香港在內的其他市場能否買到，就要有待小米內部作進一步評估後才能確定。

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