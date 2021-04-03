撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-03 07:00

Panasonic 分體／窗口冷氣機 2021年新款｜夏日到來，是時候考慮更換更慳電、更有效率的新冷氣機（空調機）了，最近Panasonic推出2021年系列的分體式及窗口式冷氣／空調機，而且更新加入可有效抑制新冠病毒的nanoeX技術，擁有舒適而潔淨空氣的房間。究竟一系列新空調機有什麼吸引賣點？立刻為各位盤點5大值得換機的理由。

Panasonic最新冷氣機（空調機）系到，部份配備nanoeX及nanoe-G 納米離子空氣淨化技術，而且更有效抑制新型冠狀病毒！加上無論窗口機或分體機型號除了更慳電、更寧靜外，更有不少吸引新賣點。為大家細數新機5個值得換機購買的理由！

Panasonic新空調系列，加入nanoeX技術，有效抑制新冠肺炎病毒。（龔嘉盛攝）

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同場加映：早年消委會在蒸焗爐的評測報告中，其中「惠而浦Whirlpool 4S」的評分最高，而去「迷你版」4S mini推出，不單保留了「4S」的大部份優點，機身卻縮細不少，更合適香港人的家居使用，究竟新機有什麼賣點？

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同場加映：消委會8款蒸焗爐評分！多用途蒸氣焗爐市面上款上極多，看似功能相近，難以選擇取捨。其實早年消委會曾為本港當中8款熱賣的蒸焗爐作評測，而且更有一些選購上及安全使用上的貼士。

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