冷氣／電視遙控失靈解決方法　3大萬用遙控器Apps推介　iOS都用得

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-03 07:00

隨氣溫回暖，不少人都已經開冷氣才能入睡。不過沒開冷氣一段時間，如果遙控失靈或弄掉了又如何是好呢？其實很多冷氣﹑電視等電器，都支援紅外線對應手機 Apps 操作，要只配對相應的 Apps，就能做到一部手機控制全屋大部份電器。記者找來 3 大 Android 萬用遙控器Apps，就算正使用 iPhone 也有方法解決沒內置紅外線的問題，等大家不用全屋遙控。

👇👇3大 Android 萬用遙控器Apps＋iPhone 解決紅外線連接方法👇👇

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👇👇紅外線功能手機👇👇

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紅外線功能手機，大多集中在小米和華為兩個品牌上，本文不能盡錄所有支援紅外線功能的手機，正使用 Android 手機的用家亦可在網上查看，手機是否內置紅外線。

同場加映：Panasonic 2021分體/窗口冷氣機｜可抑制新冠病毒 5大換機理由

Panasonic 分體／窗口冷氣機 2021年新款｜夏日到來，是時候考慮更換更慳電、更有效率的新冷氣機（空調機）了，最近Panasonic推出2021年系列的分體式及窗口式冷氣／空調機，而且更新加入可有效抑制新冠病毒的nanoeX技術，擁有舒適而潔淨空氣的房間。究竟一系列新空調機有什麼吸引賣點？立刻為各位盤點5大值得換機的理由。

👇👇即睇5個Panasonic 2021年分體/窗口冷氣機，5個值得換機理由👇👇

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想睇埋冷氣機優惠？即睇：Panasonic 2021分體/窗口冷氣機｜可抑制新冠病毒 5大換機理由

同場加映：清明節最高31度 冷氣師傅教12大保養貼士 開冷氣即關窗原來做錯

天文台預測，清明節（5日）當天本港最高氣溫達攝氏31度！炎炎夏日當然要開冷氣消暑，不過一年無開冷氣的他，可能發現一開機就散發出尿臭味！《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

👇👇一年無開冷氣，開機時為何不要立即關窗？資深冷氣師傅話你知👇👇

想知冷氣機滴水怎解決？即睇：清明節最高31度 冷氣師傅教12大保養貼士 開冷氣即關窗原來做錯