撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-07 18:42

LG 退出手機市場｜LG 於日前發出官方公告，指由 7 月 31 起將停止手機的生產及出售，換言之將會告別涉足 20 年的手機市場。 雖然近年 LG 的手機產品銷路一般、以致年年虧蝕，但 LG 作為手機廠的作風一向頗為大膽，亦留下不少經典設計手機，以下我們趁此機會好好懷緬一下。

最愛搶「頭啖湯」？回顧 LG

LG 作為手機廠商的日子不短，數來差不多有 20 年時間，如果論排名，她從來未能站上「一哥」位置，永遠都是在手機市的三、四名之間徘徊。但如果細看其手機作品，設計、功能常見大膽之作，如果論到搶奪各式各樣「第一」的能力，甚至連 Apple 都要甘拜下風。

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LG 末代旗艦、雙芒 LG Wing 有買趁手？

其實 LG 近兩年已經退出了香港的手機市場，主力將開支放在更有賺頭的家庭電器、尤其是電視產品之上；然而其手機出品其實不乏捧場客，上年度在國外推出的 LG Velvet 以及 LG Wing 經水貨到港後銷量都不俗，除了功能、外型皆不俗，這些水貨 LG 手機的賣價亦相當親民。

LG Wing 水貨在網上可以找到目前最優惠價，大概低近＄4500 價位，如果不介意是陳列機的話，更可能低於＄4000 就能入手（圖 Anlander）

在 LG 退出手機界後，LG Wing 作為末代旗艦機，其收藏價值就大增，再加上短期內就會停產，如果有興趣購買的話，最好盡快出手了。

同場加映：2021 年首季發表智能手機十大注目新作

2021 年首季的手機市場竟有云云 40 部新作之多，確令人相當驚喜，而且值得高興的，是各大廠商除了拼規格、鬥平價以外，亦勇於加入自己的獨特賣點，使市場更為百花齊放。以下編輯就挑選了其中值得留意的 10 部手機新品。

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