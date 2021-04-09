撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-09 02:03

在各大廠牌相繼「出招」之後，目前為 HMD Global 旗下的 Nokia 亦在 4 月 9 日晚上舉行了新品發布會，會上公布了他們全新的品牌策略，並一口氣發表了 3 個系列、分別為 Nokia X、Nokia G 以及 Nokia C 三個系列，共 6 部新手機作品！

5G 連線 X 系機牽頭、Nokia 新作三系列賣點分別解構

雖然今次 Nokia 的手機新品發布會一共發表了三個系列，但流傳已久的頂級旗艦卻依然欠奉，三個系列手機的處理能力都落在中低規格水平。

即使是今次最強規格的 X 系列手機 Nokia X10 以及 X20，採用的都只不過是 Qualcomm Snapdragon 480 這一枚支援 5G 連線的入門級處理器，明顯 HMD Global 依然將重點放在平價機市場。

X20 為今次 Nokia 發表的六機之首，然而採用的卻是較少廠商用過的 Qualcomm Snapdragon 480 入門級處理器，其賣點除了支援 5G 以外就沒有太多可取之處（圖 Nokia）

可幸在今年，HMD Global 放棄了以數字為系列機種命夠的混淆方針，Nokia X、G、C 三個系列的定位比起過去幾年的 Nokia 出品更為清晰，以下就與各位解構三個系列的不同賣點。👇👇👇

Nokia X、G、C 系列新作六機規格列表

Nokia 2021 新機官方圖輯

規格上 Nokia 三個系列新機沒有太多突出之處，而在設計上，它們亦秉承 Nokia 品牌手機過去幾年的作風 － 一切以簡約為主，在金屬色機身之上，除了最顯眼的 Nokia 商標以及圓環式的鏡頭以外，就沒有其他太多花巧設計，非常低調。

以下為 Nokia 官方的宣傳圖片，若非加上文字說明，相信各位都難以從外型分辨出不同的型號。👇👇👇

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出演《YOLO》女子組合的女演員多達20人，當中更有不少出身自網絡界（圖 郭爾君 alma.meow@Instagram）

今次在《YOLO》中出演的 20 人女演員，個個在演藝界都有一定資歷，除了有演員、模特兒出身的女孩，還有幾個來自網絡界如 YouTube、IG 或其他直播平台的美女，除了目前「當打」的幾個頻道中人，在名單上居然還找到了早年港產 YouTube 頻道「Bomba」的舊成員。

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