iPad mini 6/Pro 5真機曝光一款保留Touch ID　Pro晶片升級至A14X

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-09 13:30

蘋果2021款的iPad已經傳言了許久，但目前遲遲沒有發佈，而最近很多行業內的曝光也讓吊足了用户的胃口。

而目前，有外媒曝光了2021款iPad mini、iPad Pro的真機照片，目前還不清楚更多的外觀細節，但從目前的曝光圖來看，和最近所曝光的信息相差不多。

iPad mini 6正面保留了Touch ID，背面還是一顆不帶閃光燈的單鏡頭，但從外觀可以看到新iPad mini確實厚實不少。

iPad Pro同樣是全面屏，邊框似乎有所收窄，大尺寸的iPad Pro正面就猶如一塊沒有鍵盤的MacBook筆記本的屏幕神似，而背面是和iPhone 12 Pro相似的拍照模組。

而配置方面iPad mini 6有望搭載A12X/A13處理器、USB-C接口等，iPad Pro則是A14X處理器、mini LED顯示屏、雷電接口等；具體何時發佈還是要等官方的消息，最近有傳言稱可能會出現延遲發佈的消息。

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