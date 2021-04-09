iPad mini 6/Pro 5真機曝光一款保留Touch ID　Pro晶片升級至A14X

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

蘋果2021款的iPad已經傳言了許久，但目前遲遲沒有發佈，而最近很多行業內的曝光也讓吊足了用户的胃口。

而目前，有外媒曝光了2021款iPad mini、iPad Pro的真機照片，目前還不清楚更多的外觀細節，但從目前的曝光圖來看，和最近所曝光的信息相差不多。

iPad mini 6正面保留了Touch ID，背面還是一顆不帶閃光燈的單鏡頭，但從外觀可以看到新iPad mini確實厚實不少。

iPad Pro同樣是全面屏，邊框似乎有所收窄，大尺寸的iPad Pro正面就猶如一塊沒有鍵盤的MacBook筆記本的屏幕神似，而背面是和iPhone 12 Pro相似的拍照模組。

而配置方面iPad mini 6有望搭載A12X/A13處理器、USB-C接口等，iPad Pro則是A14X處理器、mini LED顯示屏、雷電接口等；具體何時發佈還是要等官方的消息，最近有傳言稱可能會出現延遲發佈的消息。

相關圖輯：早前有消息指或有iPad mini Pro！8.7吋屏幕兼備強大性能▼▼▼

延伸閱讀：春季蘋果發布會仍未見影　盤點10件傳聞新品▼▼▼

+14
+14
+14
3款新iPad或4月推　Pro款有重要改動　這功能升級至與M1 Mac相同
iPad mini Pro首曝光！8.7吋屏幕兼備強大性能　或成最平A14X產品
Apple新專利曝光　iPhone/iPad或增機背副屏幕　影相時竟有這用途
用iPhone 12 Pro Max同樣價錢　為何買12 mini配iPad Air 4更值？
iPad Air/Pro比較評測︱Air續航力更強性價比高　Pro軟件支援不足
iPad 8 評測｜價錢平一半有齊iPad Pro重要功能　這類人買最抵玩
Apple出絕招防iPhone未發布先曝光？保安指引收緊或禁絕新機爆料
iPhone 13 Touch ID強勢回歸？Apple取得增強版屏下指紋認證專利

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。