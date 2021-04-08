撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-08 17:36

《小朋友齊打交》（LF／Little Fighter）對於80﹑90後來說，絕對稱得上是經典電腦遊戲神作之一。一個鍵盤 4 個玩家，「防上攻」昇龍霸﹑「防下跳」冰劍﹑「lf2.net」，這些只有玩家才明白的語言更倒背如流。近日《小朋友齊打交》製作人Marti Wong 在 Twitter 公布正著手《小朋友齊打交 2》重製版，沒想到 20 年後有機會再玩到這隻經典之作。

👇👇《小朋友齊打交2》高清重製 Fans最懷念一個 keyboard 幾個人打？👇👇

👇👇《LF1》角色 GIF 圖 NFT「加密藝術品」一幅炒逾數萬港元？👇👇

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（instagram @marti.wong 圖片）

新興數碼藝術品市埸

NFT 的興起，令藝術品不再淨指實物，雖然部分人認為 NFT 只是炒賣投機的工具，不過正因 NFT 的獨特性才能賦予數碼藝術品價值，而本來藝術品難以定價的特質，也使其與生俱來就有投資的潛力。

在截稿前，Marti Wong 最新出售的 Davis GIF 圖成交金額達 3.06 ETH（約$48,395），共 24 次交易，作為玩家和 Fans，記者也希望 NFT 的成功能作為《小朋友齊打交 2》重製版的資金，讓玩家可以在 WEB 版免費遊玩，回味這隻經典神作。

資料來源：Twitter @MartiWong

同場加映：《小朋友齊打交》3D動畫爆紅 80後創作人：送給長不大的小朋友

冰佬、火佬、邪鬼，80、90後的朋友們，相信都聽過他們的大名吧。沒錯！他們都是《小朋友齊打交》（LF2）的經典角色！近日，有香港動畫師童心未泯，二次創作《LF2》3D 動畫，表明要「送給一群長不大的小朋友」，沒想到影片一出就火速爆紅！《香港01》科技玩物頻道訪問製作團隊MMM Studio，沒想到他們自爆製作前沒獲原作者同意，而事情後來更有驚人發展！

👇👇點解要重點刻劃冰佬、火佬、邪鬼？【點撃放大看】👇👇

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同場加映：輪椅少女雪莉專訪｜肌肉萎縮症女生Cos雷姆被罵 神回應感動網民

輪椅少女雪莉專訪｜早前網上熱傳一位Cosplay「雷姆」（《Re:從零開始的異世界生活》角色）的台灣少女，自小因罕見遺傳病而長期坐輪椅，仍對動漫充滿愛Cosplay喜愛的角色，但卻被罵「污辱角色」，她不單沒有受到打擊，更以樂觀的態度作出「神回應」，感動萬千網民，其Facebook帖文有多達4.8萬人讚好。

👇👇看看雪莉自小因病而被欺凌的故事，以及如何面對！以及如何跟動漫角色、Cosplay結緣👇👇

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