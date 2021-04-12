撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-12 16:26

疫情影響下，家中娛樂重要性大增，睇 Netflix﹑YouTube，中西日韓，甚至一些以往不會接觸的外國電影﹑劇集﹑音樂都加到播放列表，原來的電視﹑音響或已不能滿足需要。豐澤與友和正舉行電視、投影機及音響快閃優惠，Sony﹑Samsung﹑Toshiba等多個品牌都有優惠，低至6折價錢可以打造家居影院。

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最近，ag這個純血真日本無線耳機品牌，其實是由高級個人音響final的副線。final雖然專出上萬元貴耳機，但它們的入門E系列耳機，如果你在日本迫一次JR，相信都會見到幾對，因為final音色细膩柔和，日系小清新風格，甜而不膩、長聽也不會煩厭，最適合每日通勤時使用。

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