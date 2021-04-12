撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-12 12:55

自2018年小米發佈小米平板4以來，該系列一直沒有更新，這在許多米粉心中已經成為一種遺憾。此前，有許多消息稱小米平板5已正式入網，米粉們心心念唸的小米平板5即將登場。

或許發佈日期快到了，關於新一代小米平板5的新聞也逐漸增多。今天，知名博主透露，小米平板5也有sm8150ac的版本。據瞭解，該晶片是高通不久前發佈的驍龍860處理器，是驍龍855+的改進型。

許多消息稱小米平板5已正式入網（微博圖片／中關村在線提供）

驍龍860和驍龍855+在中央處理器、圖形處理器、數字信號處理器和其他架構上是相同的，均採用最高主頻2.96GHz的Kryo 485核心、Adreno 640 GPU和Hexagon 690 DSP。但是，驍龍860不支持5G網絡。與驍龍855+相比，前者支持高達16GB的內存，支持雙1080P 90Hz屏幕，並增加了對90Hz高刷屏的支持。

此外，博主還説該工程機原生屏幕採用11吋2560x1600分辨率LCD屏幕，支持120Hz與240Hz觸控採樣率，採用聯詠科技TDDI面板驅動，擁有4096級壓感。

據已知消息，小米平板5可能有三個不同版本，分別是驍龍870、驍龍860和驍龍888 4G，但後者發佈較晚。除了核心性能，小米平板5還將配備與小米MIX FOLD摺疊屏類似的平板系統。這意味着小米平板5將具備掌上PC模式、雙屏拖放、平行窗口、小會議秘書等功能。

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