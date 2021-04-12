撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-12 13:15

貨幣、郵票等都有錯版，而且錯版最終都會被人收藏，以高價賣出。但你聽説過錯版iPhone麼，上一代的iPhone 11 Pro出現了罕見的錯版，從圖片中可以明顯看出，背部的蘋果LOGO印歪了，並沒有在背部的正中間的垂直中軸線上，而是偏到了右側，並且還向左側傾斜了一部分。

其實以蘋果的品控，這樣的產品「實屬不易」，所以這款iPhone 11 Pro也很有收藏價值，最終，以價格2700美元成功售出，約合港幣2.1萬元。

而iPhone 11 Pro的首發價僅為999美元，這樣的錯版售價還是很高的！

其實這也不是iPhone第一次出現錯版，早在iPhone X時代，一個消費者買來後發現劉海兩邊的下拉菜單除了問題，左邊的下拉菜單是黑色的，和劉海的黑色融為了一體，且不能使用左側的下拉菜單，最終這台iPhone X也以不低的價格售出，被人留用收藏了。

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