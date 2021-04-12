撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-12 14:24

ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》於 4 月 11 日晚上舉行總決賽，冠、亞、季軍人選都已經塵埃落定，而冠軍「浩南」鄭伊琪小姐「除罩」後不但貌美，有留意開科技產品的朋友應該更會覺得她相當「面熟」？

ASUS、SONY品牌愛用．口罩小姐冠軍鄭伊琪美照

鄭伊琪（Wayii）由於笑容甜美、富親和力，一直都是科技、遊戲品牌喜愛起用的模特兒、Show Girl 人選

讀者會覺得鄭伊琪（Wayii）熟口熟面其實絕對不意外，事關她在模特兒界多年，由於笑容甜美、富親和力，一直都是科技、遊戲品牌喜愛起用的模特兒、Show Girl 人選，更有不少廠商屢次找她合作，可見其人氣不俗。

《香港01》科技玩物記者翻查紀錄以及 Wayii 的 Instagram，數數至少有十數個科技、遊戲品牌與 Wayii 合作過。

以下就與大家一同重溫「浩南」的工作美照！👇👇👇

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同場加映：「口罩小姐」另一大熱、米媽係連登 YouTube 女神？

除了「浩南」鄭伊琪以外，ViuTV 今次《最後一屆口罩小姐選舉》的參賽者中不乏網上知名女神，其中一些即使戴上口罩，單憑眼神、身形都已經可以認出，例如出自 YouTube 頻道「啱Channel」、曾成為連登票選 YouTube 女神 10 強的的米露迪，就以代號「肥腰」參選《最後一屆口罩小姐》！雖然最後「米媽」只能夠獲得第四，但相信她在一眾網民心目中仍然佔有重要一席。

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

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