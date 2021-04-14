小米POCO F3上市實試｜二千價位能買到5G旗艦?功能不俗唯有一缺點

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-14 00:23

小米在 2021 年奉行多品牌的機海戰術，除了小米品牌旗下推出的正統旗艦小米 11，其他子品牌的出品就以更強的價格優勢搶市，例如不久前宣布「獨立」的 POCO 出品就更為吸引。 小米今日（4月13日）就宣布早前發表的 POCO F3 以及 X3 Pro 都將在日內於香港上市，其中較高階的 POCO F3 其實亦即中國內地早前已經上市的紅米 Redmi K40 之國際版，堪稱市場上最平價的 5G 旗艦機，今日《香港01》科技玩物記者就找來一部 POCO F3 實試一番。

POCO F3 纖薄機身、靚芒靚聲

小米 POCO 出品以平價機為主，上年度多見較廉價的塑膠機身，但 F3 貴為品牌中少見的旗艦定位機，機身外觀處理亦有所不同，除了機背採用了玻璃物料，小米方面亦將之設計得相當纖薄輕巧，僅 7.8mm、196g，不講不知機內配置了 4520mAh 的大電池。

👇👇👇按圖放大看 POCO F3 機身細節及試玩後評👇👇👇

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旗艦級性能表現

POCO F3 作為系列旗艦作，所用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 870，在數據上雖然不及 S888，但整體處理能力已經足夠日常使用，甚至應付高階遊戲用途都沒有難度，再加上 S870 的熱量散發沒有 S888 般嚴重、POCO 又有為 POCO F3 加入獨家的散熱功能，令 POCO F3 的操作體驗獲得了相當不俗的平衡。

雖然規格表上寫的是 Qualcomm S870，但以 AIDA64 查閱 CPU 資料，則仍然顯示為 S865（蔡浩騰 攝）

本來要知道處理器的運算能力水平，最直接的方法就是用 Apps 進行跑分，再與其他手機的既有數據比較，但由於今次借測的 POCO F3 是工程用機，暫時未能進行完整的跑分程序，我們也只好以遊戲 Apps 進行實際運行測試👇👇👇

以 POCO F3 運行《PUBG Mobile》，可以在「極高」畫質之下開盡「極限」的幀數設定，亦即是 60fps（蔡浩騰 攝）

單看單一畫面的幀數當然不能作準，我們另外又在 POCO F3 上試行另一快節奏的《COD:M》，同樣以最高畫質、幀數設定進行，在 5 分鐘的遊戲過程中，運行都相當流暢：

鏡頭配置是唯一「短板」？

POCO F3 的機身設計，以至內裡的硬件配置都屬於上佳水平，然而其原版只是 Redmi K40 系列中的最入門版本，在規格列表中，有一點是未能與市場上的其他旗艦機看齊的，就是其攝影鏡頭配置。

POCO F3 機背採用三鏡頭模組，其中主鏡頭「僅為」 4800 萬像素，與小米其他手機動軏都 6400 萬像素、甚至 1.08 億像素相比自然有一定進步空間，但由於此 4800 萬像素 CMOS 的質素都不差，相片質素都有不俗水準。

👇👇👇POCO F3 4800 萬像素主鏡頭試相👇👇👇

另外的兩支鏡頭，分別為 800 萬像素的廣角鏡頭，以及 500 萬像素的長焦微距鏡頭，效果就較主鏡頭遜色一點而且傾向玩味，其中 500 萬像素的長焦微距鏡頭雖然可以再現拍攝景物的細節，但在缺乏強力補光的情況下要做到官方如顯微鏡式的宣傳效果，就有一定的難度。

👇👇👇POCO F3 4800 萬像素廣角及微距鏡頭試相👇👇👇

POCO F3 試玩後評：最抵買 5G 旗艦手機

上手試玩過 POCO F3 過後，最令人印象深刻的在於它的纖薄設計以及不俗的影音輸出性能，規格、功能上老實說就沒有太多亮眼之處，尤其是攝影方面略嫌較為貼近中階機種。

然而，平平無奇的規格無損 POCO F3 的抵玩定位，事關它的起步價僅為＄2,799，是目前香港市場上可以找到採用 Qualcomm 8 系列處理器的最平價 5G 機種，但如果對 5G 連線需求一般的話，大可以退而求其次，入手更平價的 4G 旗艦機 POCO X3 Pro。

👇👇👇按圖放大看 POCO F3、X3 Pro 規格及香港上市詳情👇👇👇

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ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》於 4 月 11 日晚上舉行總決賽，冠、亞、季軍人選都已經塵埃落定，而冠軍「浩南」鄭伊琪小姐「除罩」後不但貌美，有留意開科技產品的朋友應該更會覺得她相當「面熟」？

讀者會覺得鄭伊琪（Wayii）熟口熟面其實絕對不意外，事關她在模特兒界多年，由於笑容甜美、富親和力，一直都是科技、遊戲品牌喜愛起用的模特兒、Show Girl 人選，更有不少廠商屢次找她合作，可見其人氣不俗。

以下就與大家一同重溫「浩南」的工作美照！👇👇👇

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