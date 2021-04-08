iPhone攝出美照！國家地理雜誌攝影大賽冠軍分享5個手機影相要訣

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-08 20:07

國家地理雜誌National Geographic主辦「Hong Kong Photo Contest香港攝影大賽 2020」終於正式公布得獎名單，當中手機組別冠軍作品「思緒隔離營」，其奇幻風格的相片，完全估不到是由手機iPhone 11拍攝出來。訪問得獎者攝影師梁欣健利用手機拍攝的心得外，更細心看看每一個組別的得獎作品，每一張都非常唯美。

今次國家地理雜誌National Geographic主辦「Hong Kong Photo Contest香港攝影大賽 2020」於去年2020年12月31日截止收件，合共收到七千多件作品，吸引來自香港、台灣、中國、澳門、印尼地區的攝迷參加。當中「手機組別」的冠軍作品，由香港攝影師Wax Leung（梁欣健）以iPhone 11拍攝的「思緒隔離營」所奪得！

花了約20分鐘時間，嘗試了4-5之後拍攝出來的成果。（受訪者提供）

估不到手機都可以拍攝出如忘魔幻的作品，身為婚禮攝影師的Wax 坦言很喜歡大自然，時常出外旅行、露營遠離繁囂，好讓自己有喘息的空間。這張冠軍作品是他在去年3月於荃錦營地拍攝，Wax形容「在突如其來的霧氣中，燈火就成了最清晰的路向。」而這張相迷霧正好表達出不明朗的前路或環境，手持的燈就是代表正視生活的自己，在城市中迷失的自我找回一點生活的義意。

其實用iPhone影相已成Wax日常工作時間以外的習慣，「平時工作已經要拎很多『架生』，因此平時已不想再拎那麼多東西拍攝。」而且Wax覺得現時iPhone拍攝的質素已經非常高，「iPhone 11的Ultra wide、wide鏡已經足夠我以不同焦段拍攝之用，加上night shot效果非常出色，操作又非常簡單，日常拍攝已經非常夠用。」

其實用iPhone拍攝出美照並不困難，Wax就分享5個手機拍攝的技巧心得，人人都有機會變身為攝影大師。

👇👇即睇冠軍攝影師Wax Leung的作品，以及分享5個手機拍攝的心得👇👇

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👇👇即睇5個組別分別30幅 得獎作品👇👇

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同場加映：早前網上熱傳一位Cosplay「雷姆」（《Re:從零開始的異世界生活》角色）的台灣少女，自小因罕見遺傳病而長期坐輪椅，仍對動漫充滿愛Cosplay喜愛的角色，但卻被罵「污辱角色」，她不單沒有受到打擊，更以樂觀的態度作出「神回應」，感動萬千網民。

👇👇看看雪莉自小因病而被欺凌的故事，以及如何面對！以及如何跟動漫角色、Cosplay結緣👇👇

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