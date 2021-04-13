撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-13 22:00

小米在 3 月時連續舉辦多項新品發布，在手機方面除了 Mi 11 Ultra 以外，作為壓軸登場的摺疊型機種小米 Mix Fold 自然是米粉心目中的夢幻機種。 雖然小米目前仍未有計劃在中國市場以外的地方推出 Mix Fold，不過早前 Mix Fold 在中國內地市場開售之後，已經極速以水貨渠道到港，而且因為供不應求，「水位」甚高、價格炒高三成。

小米 Mix Fold 初上手、體驗很「Samsung」？

《香港01》科技玩物記者就有幸到先達廣場一水貨店搶先體驗一下這部流傳已久的小米摺機，上手試玩短時間，發現其操作體驗與 Samsung 過去所推出的 Galaxy Fold 系列相當相似，只不過屏幕的尺寸與比例就略有不同。

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小米 Mix Fold 規格及八大賣點重溫

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炒價近萬六、依然有人接手？

老實說，在多間大廠已經發表了摺機的今日，小米 Mix Fold 在功能上並沒有太大的突破之處，只不過幼邊屏幕更大，所做出的視覺享受也自然更佳。

今次引入香港的小米 Mix Fold 為 12GB RAM +512GB ROM 的高階版本，水貨價落在＄15,800，老實說這個價錢已經可以買到一部全新的 Samsung Galaxy Fold2 有餘，但一來小米 Mix Fold 乃是首部採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器的摺機，而另一方面小米出產的貨量不多，物以罕為貴，此價仍然屬於可以理解的水平。

查詢：三禾電氣

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