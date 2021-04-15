撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-15 13:59

夏日將至，回家馬上開大冷氣自然少不免，但不想每期收到電費單感到「肉赤」的話，就要懂得使用能源效益高的冷氣，以及開冷氣的慳電方法。消委會報告教用家如何睇冷氣機的能源標籤，除最基本的 1 級能源效益外，原來還有其他資訊幫大家了解冷氣機的效能。想今個夏天可以慳住電嘆冷氣，就要點下圖放大了解冷氣機選購貼士，以及 11 個省電貼士。

👇👇消委會教路冷氣機選購貼士👇👇

👇👇教你睇能源標籤 11個省電貼士慳電費👇👇

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想冷氣又涼又慳電，用家就不可以懶，定期清洗冷氣機過濾網或機件（清潔散熱片﹑風道等應找專業人士幫忙），可以保持製冷效能，以及有效節省能源，最大程度發揮冷氣機的性能，同時可以延長冷氣機壽命，既環保又有效。如冷氣溫度已調校最低，但表現仍不理想，就應清洗冷氣機，長時間低效率地使用冷氣機，正是電費高昂的原因之一。

同場加映：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士

炎熱天氣當然要開冷氣消暑，不過一年無開冷氣的他，可能發現一開機就散發出尿臭味！《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

👇👇一年無開冷氣，開機時為何不要立即關窗？資深冷氣師傅話你知👇👇

想知冷氣機滴水怎解決？分體式／窗口式清潔有咩注意？即睇：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士

同場加映：冷氣／電視遙控失靈解決方法 3大萬用遙控器Apps推介 iOS都用得

隨氣溫回暖，不少人都已經開冷氣才能入睡。不過沒開冷氣一段時間，如果遙控失靈或弄掉了又如何是好呢？其實很多冷氣﹑電視等電器，都支援紅外線對應手機 Apps 操作，要只配對相應的 Apps，就能做到一部手機控制全屋大部份電器。記者找來 3 大 Android 萬用遙控器Apps，就算正使用 iPhone 也有方法解決沒內置紅外線的問題，等大家不用全屋遙控。

👇👇3大 Android 萬用遙控器Apps＋iPhone 解決紅外線連接方法👇👇

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想知有什麼手機支援紅外線功能？即睇：冷氣／電視遙控失靈解決方法 3大萬用遙控器Apps推介 iOS都用得