撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-15 12:52

一般來説，蘋果會在每年的3月召開春季新品發佈會並帶來新款硬件，但去年受制於疫情因素而被改為官網直接上架。正值4月，小剛翹首以待的蘋果春季發佈會直到現才有官方消息，早前各種爆料倒是已經滿網飛了。

和去年不同的是，從目前網上爆料來看今年蘋果很有可能利用春季新品發佈會帶來諸多新品，包括新iPad、新AirPods及「神龍見首不見尾」的AirTags等。正因如此，網上關於2021蘋果春季新品發佈會的話題熱度也是隻增不減。那麼，今年的蘋果春季發佈會為何會推遲呢？蘋果又將給我們帶來哪些驚喜？接下來，小剛就為大家分析一波。

01 蘋果春季發佈會為何推遲了？

▼▼▼點擊即睇蘋果面對兩大問題！下文有更詳盡解說+新品預測▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

缺芯？

一直有傳聞稱蘋果今年將在4月中旬召開春季新品發佈會，不過這個時間點和往年的3月相比仍算是「推遲」了。不過小剛倒是覺得蘋果推遲新品發佈會在情理之中，畢竟疫情形勢仍然嚴峻，而且還多了個「缺芯」的問題。

此前有知情人士透露稱，受制於全球零部件短缺，部分iPad和MacBook生產已被推遲。目前來看缺芯是個全球性問題，對科技感興趣的小夥伴應該瞭解到，晶片缺貨的情況從去年年底開始到現在絲毫沒有緩解。而晶片對於手機、平板等科技產品又是至關重要的，因而缺芯對於科技產品乃至於科技企業而言都是十分致命的問題。半導體這邊説晶片缺貨，蘋果等科技企業也只能急着「乾瞪眼」，畢竟目前能大批量出貨5nm製程晶片的只有三星和台積電。

小剛認為，造成蘋果發佈會推遲的「缺芯」問題大致可被歸為「天災」（比如極端天氣和疫情等）和「人禍」(貿易爭端等）。

所謂天災，持續不斷的疫情就不用再多贅述了，其對產業鏈的影響至今仍未消散。而諸如暴雪等極端天氣也對晶片生產構成巨大威脅：今年2月，美國德州遭遇罕見暴雪並導致大規模斷電，迫使包括三星電子、恩智浦、英飛凌等位於德州的工廠不得不暫時停產，三星工廠於3月末才恢復生產。這對於本就不容樂觀的晶片生產形勢而言無疑是雪上加霜。

「人禍」某種程度上源於企業對「天災」的恐懼。出於對極端天氣及國際貿易形勢的擔憂，一些科技企業往往會選擇大量囤積晶片，而科技企業本身對於晶片短缺及漲價也十分擔憂，因而在囤積晶片方面更會加大力度。這種恐慌性的囤積行為也加劇了晶圓廠及封測廠訂單量的飽和度，然而後者擴大產能需要很長時間，這導致「缺芯」問題到最後還是需要依靠時間來解決。

因此，席捲全球的「缺芯」難題對供應鏈、對蘋果、對消費者而言都是最為頭疼的，接下來就只剩下漫長的等待。

相關圖輯：爆料達人預測失敗要找數！3月蘋果發布會落空Jon Prosser自剃眼眉▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

捉「鬼」

除了晶片短缺外，捉「內鬼」應該也是蘋果今年春季新品發佈會推遲的原因之一。

蘋果近年來的新品保密程度降低是有目共睹的，新品沒發佈網上爆料就已經滿天飛了（比如iPhone 13)，而且這其中有一部分可信度還偏偏相當高。和國內廠商着重做新機發布前的官方爆料不同，蘋果認為發佈會前泄密無形中會降低公眾對於蘋果新品發佈會乃至於新品的期待值：好傢伙，發佈會還沒開新品信息基本上被安排得八九不離十了，蘋果能不氣？

不過今年的春季發佈會蘋果一直沒有動靜，這也使得一些知名爆料博主吃了虧，比如剃了眉毛的Jon Prosser。因而有很多人也相信，蘋果遲遲不公佈春季新品發佈會日期目的是為了「捉內鬼」。

蘋果在今年3月份時還起訴了一名自家的前僱員Simon Lancaster，稱其「濫用自己在蘋果內部的地位和信任向一家媒體傳播蘋果機密資料以換取個人利益」。不過從目前的形勢來看，參與泄密的想必不只有Simon Lancaster一個，畢竟上至供應鏈下至銷售鏈總會有人有機會接觸到一些蘋果新品相關的資料。不然的話也不至於出現「蘋果新品，華強北『首發』」的情況（AirPods 3：你直接報我身份證號得了）。

綜合來看，今年蘋果春季新品發佈會推遲是受多重因素影響所導致的。我們能做的也只剩下等待。

02 有哪些新品將與大家見面？

延伸閱讀：蘋果發布會Apple Event敲定4月舉行！邀請函暗示至少2件新產品？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

看看日曆也到了4月中旬，那麼在蘋果春季新品發佈會中將會有哪些新品與大家見面呢？

新iPad Pro：mini-LED+A14X

關於新iPad Pro網上已有諸多關於配置的爆料，總結而言即今年的新iPad Pro升級之處將集中在屏幕、性能方面。

屏幕方面，12.9吋版新iPad Pro很有可能會用上mini-LED屏幕，而11吋新iPad Pro則眾説紛紜。有爆料稱11吋新iPad Pro會用上OLED屏幕，不過Digitimes引用業內消息稱該版本仍將沿用LCD屏幕。同時兩款設備還有望搭載A14X晶片，外觀方面相較於2020年款不會有太明顯的變化。

關於新iPad Pro，小剛對12.9吋版本有望採用的mini-LED屏幕更感興趣。這款屏幕的優點簡單而言就是：比LCD對比度高且更亮，比OLED壽命更高還無頻閃，如果12.9吋新iPad Pro確定採用mini-LED屏幕，其顯示效果值得期待。

蘋果在新iPad Pro上應用mini-LED屏幕對於成本及最終顯示效果都是十分有利的。從特性來看，mini-LED是將液晶層背光中的LED燈「mini」化的產物，這也意味着一塊屏幕內可以集成更多LED燈，其密度可以得到進一步提升。這樣一來可以讓顯示設備的厚度降低，同時LED燈「mini」化再結合局部調光技術使得精準調光成為可能，諸多特性也將賦予採用mini-LED屏幕的蘋果新品顯示色彩豐富、可視角度大、節能等優勢。

成本方面，目前mini-LED相關的技術成熟度及最終產能都在穩步提升，而OLED材質目前來看其成本仍然相對較高。而且依照蘋果的尿性，其不會允許自家的產品在屏幕上任三星「擺佈」。作為介於LCD與micro-LED之間的產物，mini-LED材質還有很大的進步空間。除蘋果之外，包括華為等科技企業也紛紛開始推出採用mini-LED屏幕的產品，大量的需求也將推動供給提升，未來隨着mini-LED相關產品的產量擴大，其成本也將進一步降低。

iPad mini 6：用上更先進晶片的iPad mini 5？

距離蘋果發佈iPad mini 5已經2年有餘，蘋果也的確應該考慮對iPad mini產品線進行升級。相比於外界廣為流傳的「iPad mini 6會是『縮小版iPad Air』+mini-LED屏幕」的説法，小剛更相信蘋果會在iPad mini 6上繼續「清庫存」：基於iPad mini 5的外觀設計再換上更先進的處理器晶片。博主桑尼迪克森(Sonny Dickson)在推特上分享的一組疑似新iPad的機模照片也佐證了iPad mini 6外觀變化不大的傳聞。

儘管如此，包括著名分析師郭明祺在內的諸多爆料源均認為蘋果將推出一款採用更大屏幕的iPad mini，這款設備有望在今年晚些時候與大家見面。

AirPods 3：縮小+半入耳式的AirPods Pro？

目前來看，蘋果真無線藍牙耳機AirPods 3也有望在蘋果春季發佈會上與大家見面。根據現有消息顯示，全新AirPods 3耳機柄會有所縮短，不支持主動降噪（或改為被動降噪），整體外觀更像是縮小+半入耳式的AirPods Pro。配置方面，AirPods 3將採用蘋果H2晶片並擁有減壓系統。

説到蘋果H2晶片，目前關於這款新晶片的信息仍然較少，不過此前我愛音頻網已曬出採用SiP封裝的疑似蘋果H2晶片，其相較於蘋果H1要更短一些，這樣做或許有為了適應更小的耳機腔體的考慮。

AirTags：終於要來了？

從去年年末iOS 13.2系統文件中出現了「AirTag」到今年4月一段有關如何清理iPhone數據並恢復出廠的視頻中「AirTags」的出現，不少人都認為蘋果將發佈一款能夠幫助定位物品的防丟神器AirTags。

從目前掌握的信息來看，AirTags除了具備追蹤功能外還擁有紐扣狀的外觀，可依附於重要物品上且支持防水。此外這款小物件還有望支持藍牙與UWB技術，這也賦予AirTags極高的定位精度，與其本身的功能完美契合，還可以進一步增強iPhone和iPad的物品查找功能。

此外，AirTags如若支持UWB技術還能夠在未來的智能家居產品中起到至關重要的作用。有了AirTags之後，搭載U1晶片的設備之間即可通過數據傳輸實現更多便利操作，極大方便不同蘋果硬件的日常交互使用。因此AirTags雖小，在蘋果生態中能夠起到的作用還是蠻大的。

03 總結

整體來看，雖然受制於晶片短缺及疫情等因素，不過從已掌握的信息來看，蘋果今年的春季新品發佈會還是頗為有料的，無論是mini-LED屏的iPad Pro還是AirTags都頗具吸引力。接下來，我們只需靜靜等候迎接一大波新品的到來。

延伸閱讀：iPhone 13推出日確定？起用Samsung LTPO螢幕？11大傳聞整理▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】