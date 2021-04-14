撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-14 15:58

自 Google 不再向華為提供 Google Play 服務後，用戶就只好在華為自研的 AppGallery 中下載應用程式，但近日防毒軟件公司 Dr.Web，在 AppGallery 中竟發現有十隻存在病毒的 App，而且已有 50 萬下載人數，影響甚廣。這些 App 更會令用戶蒙受金錢損失，用戶如果手機正安裝這些 App 的話，應馬上刪除，並查看支付記錄慎防損失。

👇👇AppGallery 十隻惡意App名單＋到底用什麼方法騙取用戶金錢？👇👇

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手機發現有惡意 App 不時都有，而這類 App 大多由不知名的關發者設計推出，用戶下載任何 App 前，可先查看開發者身份，作為保安的第一步。Dr.Web 同時發現這些 App 部份曾在 Google Play 上架，雖已被下架，但如手機上仍安裝了的用戶，亦建議馬上刪除。

資料來源：DrWeb

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WhatsApp有嚴重漏洞！黑客竟然可以簡單一步永久停用他人戶口！早前美國外媒Forbes記者發現WhatsApp有一個非常嚴重的漏洞，黑客（攻擊者）只需要做一個簡單步驟就可以令第三者的WhatsApp戶口永久停用！

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